Экономика

РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИСВедомости 03:16

Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам топ-менеджера крупной интернет-компании, инициатором продажи стали собственники сервиса. Представители компаний отказались от комментариев.
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с чего всё началось

Сбербанк начал переговоры о покупке еще одной из топ-10 компаний Рунета

Представитель Baring Vostok отказался от комментариев, связаться с председателем совета директоров ru-Net Holdings Леонидом Богуславским не удалось. О том, как Сбербанк может интегрировать 2ГИС в свою экосистему и в чем ценность картографических сервисов, читайте в материале "РБК Рrо".
РБК02:08

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Сбербанк начал переговоры о покупке одной из самых дорогих компаний Рунета

Forbes03:55

Сбербанк начал переговоры о покупке еще одной из топ-10 компаний Рунета

РБК02:08

РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС

Ведомости03:16

РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке сервиса «2ГИС»

DP.RU03:06

РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС

Коммерсантъ03:03

РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС

ТАСС02:42

СМИ: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС

Реальное время03:23
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Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:03
Политика

В Великобритании снимут сериал о Путине

Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.
Обновлено в 03:45
Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму

Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Авто

Volkswagen отзывает в России 2,5 тыс. автомобилей

Официальные дилеры компании Volkswagen проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в технический центр для бесплатной диагностики и герметизации минивэнов.
Обновлено вчера в 11:13
Политика

Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Источник сообщил о конфликте в кузбасском селе с участием цыган

Причиной послужило то, что цыгане якобы стали приставать к девушкам, за них вступились знакомые парни, началась драка, несколько человек получили ножевые ранения.
Обновлено в 03:42
Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Политика

На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в Саратове

По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

В Вологодской области возбудили дело по факту крушения вертолета

Обновлено в 03:15
Футбол

«Рубин» продал картонную фигуру Сутормина дороже, чем самого игрока

Обновлено в 00:16
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Армия и оружие

Двое американских военных погибли в Афганистане

Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Челябинской области девочка погибла от удара током, спасая брата

Во время прогулки мальчик взял в руку провод, его ударило током. Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму.
Обновлено в 01:55
Политика

Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории

Трамп по большому счету хочет немного переписать новейшую историю США, точнее — ту часть официального американского нарратива, которая описывает произошедшее между 2013 и 2016 годами.
Обновлено в 01:00
Экономика

Банк России сможет блокировать сайты мошенников без суда

Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ

Обновлено вчера в 04:44
Космос

Россия впервые запустила в космос робота «Федора»

Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии

Обновлено в 01:29
Киберспорт

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика

«Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль

Минфин России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации затрат на инвестиционные стимулы "Роснефти" и "Газпром нефти", разрабатывающим Приобское месторождение.
Обновлено в 00:26
Общество

«Коммерсантъ» узнал о планах «Магнита» открыть сеть алкомаркетов

Продовольственный ретейлер «Магнит» в тестовом режиме откроет сеть магазинов по продаже алкоголя под брендом «Магнит вечерний», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 02:34
Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов

В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Космос

Ученые показали, как произойдет гибель нашей галактики

Конец Света произойдет неминуемо. Это подтверждает официальная наука.
Обновлено вчера в 04:34
Экономика

«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии

Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные избили актеров «Коляда-театра»

Обновлено в 02:23
Здоровье

Беременную челябинку отказались ставить на учёт в женской консультации

Челябинку отказались поставить на учёт по беременности.
Обновлено вчера в 10:25
Кино

Вышел трейлер драмы о сексуальных домогательствах в Fox News

Вплоть до июля 2016 года Эйлс занимал пост главы Fox News и Fox Television Stations, но впоследствии был вынужден покинуть пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Украинские неонацисты продают «манифест» стрелка из Крайстчёрча

Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случаев продажи на территории страны «манифеста» Брентона Тарранта, который устроил бойню в мечетях города Крайстчёрч.
Обновлено в 03:47
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