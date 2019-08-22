Экономика
РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИСВедомости 03:16
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам топ-менеджера крупной интернет-компании, инициатором продажи стали собственники сервиса. Представители компаний отказались от комментариев.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Представитель Baring Vostok отказался от комментариев, связаться с председателем совета директоров ru-Net Holdings Леонидом Богуславским не удалось. О том, как Сбербанк может интегрировать 2ГИС в свою экосистему и в чем ценность картографических сервисов, читайте в материале "РБК Рrо".РБК02:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Мария Шукшина опровергла слухи о сердечном приступе матери
Обновлено в 02:16
Культура
Продлен прием заявок на конкурс проектов волонтеров в сфере культуры
Прием заявок на конкурс флагманских проектов общественного движения "Волонтеры культуры" продлен до 26 августа, сообщает портал "Добровольцы России".
Обновлено в 03:39
Происшествия
СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:24
Политика
Германия назвала условие возвращения России в G8
Ранее французский дипломатический источник заявил, что возвращение России в G8 зависит от прогресса в ситуации на Украине, передавало Reuters.
Обновлено вчера в 08:35
Культура
Игорь Крутой рассказал о конфликте с Лаймой Вайкуле
Обновлено в 01:07
Происшествия
Врачей Архангельской больницы не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве в Белом море заражены радиацией
Как пишет «Медуза» уже во время операции пришли дозиметристы, которые обнаружили повышение показателей излучения.
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье
Отказ от секса может спровоцировать развитие «женских» болезней
Оказалось, что отказ от секса может спровоцировать развитие женских болезней.
Обновлено вчера в 10:32
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Общество
В Находке ввели режим ЧС из-за ливня
Режим ЧС введен в городе Находка Приморского края из-за прошедшего ливня, сообщили РИА Новости в системе ГО и ЧС Находки.
Обновлено в 00:26
Общество
Академик РАН Сергей Федотов скончался в Москве
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни в Москве, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:51
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Правительство РФ закупит 10 тысяч упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Восемь человек пострадали в перестрелке в Назрани
Обновлено в 03:27
Игры
Сотрудник Codemasters рассказал о странном новом устройстве Sony
Пользователь Twitter Мэттью Стотт, который предположительно является сотрудником студии Codemasters, подтвердил информацию о том, что странное устройство Sony, изображения которого попали в сеть, в действительности является девкитом (инструментом для разработчиков) на базе PlayStation 5. Об этом 21 августа сообщил портал IGN.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном
Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков.
Обновлено в 01:00
Футбол
ФИФА поздравила Дзюбу с днём рождения, назвав настоящим героем ЧМ-2018
ФИФА опубликовал видеоролик, в котором показал три гола, которые Дзюба забил в составе сборной России на прошедшем чемпионате мира, назвав форварда настоящим героем в составе своей национальной команды.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны
Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено вчера в 07:58
Авто
Hyundai Creta следующего поколения поделится двигателями с Kia Seltos
Помимо Creta и Seltos, новый 115-сильный дизельный дизельный двигатель, как ожидается, в ближайшем будущем будет использоваться в других моделях Hyundai и Kia.
Обновлено вчера в 01:36
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Футбол
Дубль Велы помог «Лос-Анджелесу» добыть пятую победу подряд в MLS
Лидер регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес» одержал пятую подряд победу, разгромив у себя дома «Сан-Хосе Эртквейкс».
Обновлено в 01:00
Авто
Hyundai Palisade появился в России
Первый Hyundai Palisade - флагманский кроссовер корейской марки - появился в России. Автомобиль поставлен на учет в органах ГИБДД в июле.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом
Оказалось, в скором времени 56-летний режиссер впервые станет отцом.
Обновлено в 02:33
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Авто
Honda представила обновленный «горячий» Honda Civic Si
«Горячая версия» знаменитой модели была слегка изменена инженерами во время рестайлинга.
Обновлено в 01:04
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Политика
Украинские неонацисты продают «манифест» стрелка из Крайстчёрча
Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случаев продажи на территории страны «манифеста» Брентона Тарранта, который устроил бойню в мечетях города Крайстчёрч.
Обновлено в 03:47