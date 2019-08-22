Представитель Baring Vostok отказался от комментариев, связаться с председателем совета директоров ru-Net Holdings Леонидом Богуславским не удалось. О том, как Сбербанк может интегрировать 2ГИС в свою экосистему и в чем ценность картографических сервисов, читайте в материале "РБК Рrо".

с чего всё началось

Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам топ-менеджера крупной интернет-компании, инициатором продажи стали собственники сервиса. Представители компаний отказались от комментариев.

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