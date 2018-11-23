Общество

РБК: подрядчики ФСО причастны к хищениям при работах в Кремле
Коммерсантъ
02:53

РБК сообщает, что бывший заместитель директора компании «Климат проф» Борис Мальцев рассказал следствию о расхищении средств на стройку и реставрацию 17 объектов с 2007 года.
Коммерсантъ02:53
с чего всё началось

Царские откаты: что известно о хищении средств при ремонте палат Кремля

Хищения имели место по меньшей мере на 17 объектах, утверждает Мальцев; заказчиками работ при этом в основном выступали Федеральная служба охраны (ФСО) и Министерство культуры.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Реплика Ганапольского: Оказывается, Путин — как все

Эхо Москвы10:30

Песков прокомментировал статью о хищениях на стройке резиденции президента

РИА Новости05:20

РБК: подрядчики ФСО причастны к хищениям при работах в Кремле

Коммерсантъ02:53

РБК: фигурант дела о хищениях в резиденции Путина рассказал об откатах при работах в Грановитой палате и Большом кремлевском дворце

Новая газета01:12

Обвиняемый в хищении бюджетных средств рассказал об откатах подрядчиков ФСО

Ведомости00:34

Царские откаты: что известно о хищении средств при ремонте палат Кремля

РБКвчера в 23:00

РБК узнал о причастности подрядчиков ФСО к хищениям при работах в Большом Кремлевском дворце

Дождьвчера в 23:41
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Общество

Экс-глава РЖД подал иск к «Новой газете» о защите чести

Бывший глава РЖД Владимир Якунин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к "Новой газете".
Обновлено в 10:26
Общество

Питавшийся на прожиточный минимум депутат похудел на семь килограммов

Депутат Саратовский областной думы Николай Бондаренко, который месяц питался на прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей, по итогам эксперимента похудел на семь килограммов.
Обновлено в 10:17
Общество

Дольче и Габбана принесли извинения после обвинений в расизме

Известные итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана принесли извинения после того, как бренд Dolce&Gabbana в Китае обвинили в расизме и сексизме.
Обновлено в 10:11
Общество

Депутат объяснил свой совет россиянам работать малярами и уборщицами

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов объяснил свой совет россиянам с высшим образованием идти на низкооплачиваемую работу.
Обновлено в 10:00
Общество

Минпросвещения поддержало идею психологов для учителей в школах

Министерство просвещения России поддержало идею введения в российских школах должности штатного психолога для учителей, которую высказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Обновлено в 09:57
Общество

Верховный суд разрешил изъять единственное жилье у должника-банкрота

В Верховном суде (ВС) представители кредитора обратили внимание на то, что суды общей юрисдикции констатировали в действиях Фрущака признаки недобросовестности и злоупотребления своим единственным жильем.
Обновлено в 10:30
Общество

Лещенко вступился за арестованного рэпера Хаски

Народный артист России Лев Лещенко, комментируя арест рэпера Хаски, назвал вмешательство силовых структур в искусство недостойным и неправильным, передает радиостанция «Говорит Москва» 23 ноября.
Обновлено в 10:23
Погода

Январский мороз придет в Москву в ноябре

Как рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области, южный циклон, который, вероятно, пройдет южнее Московского региона и не затронет его, пустит холод в столицу.
Обновлено в 10:24
Транспорт

Минтранс предложил делать приподнятые пешеходные переходы

Минтранс для повышения безопасности на дорогах предложил делать приподнятые пешеходные переходы, следует из методических рекомендаций ведомства для регионов по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Обновлено в 10:31
Общество

Сергея Митрохина задержали около киноцентра на Красной Пресне

Обновлено в 09:52
Общество

В Иркутском центре по борьбе со СПИД объяснили покупку дорогого iPhone

Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями объяснил, что покупает дорогой смартфон и передвижные пункты тестирования для рабочих целей и не на государственные средства, а за счет гранта по контракту с Университетом штата Вирджиния (США).
Обновлено в 09:43
Общество

Власти Подмосковья намерены увеличить число камер на дорогах

Обновлено в 10:04
Общество

Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «черную пятницу»

Роскомнадзор зафиксировал активность мошенников в интернете в преддверие международной акции «Черная пятница».
Обновлено в 09:25
Общество

Голикова назвала главное условие для роста рождаемости

Главным условием роста рождаемости в России является повышение доступности жилья для семей, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 10:08
Общество

На Урале школьница наняла адвоката для защиты от родителей

Уполномоченные по правам ребенка Свердловской и Челябинской областей разбираются в истории 15-летней школьницы из Магнитогорска, которая с помощью адвоката хочет оспорить решение родителей.
Обновлено в 09:26
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