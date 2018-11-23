Общество
РБК сообщает, что бывший заместитель директора компании «Климат проф» Борис Мальцев рассказал следствию о расхищении средств на стройку и реставрацию 17 объектов с 2007 года.
Коммерсантъ02:53
с чего всё началось
Хищения имели место по меньшей мере на 17 объектах, утверждает Мальцев; заказчиками работ при этом в основном выступали Федеральная служба охраны (ФСО) и Министерство культуры.РБКвчера в 23:00
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Общество
Экс-глава РЖД подал иск к «Новой газете» о защите чести
Бывший глава РЖД Владимир Якунин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к "Новой газете".
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Общество
Питавшийся на прожиточный минимум депутат похудел на семь килограммов
Депутат Саратовский областной думы Николай Бондаренко, который месяц питался на прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей, по итогам эксперимента похудел на семь килограммов.
Обновлено в 10:17
Общество
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Известные итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана принесли извинения после того, как бренд Dolce&Gabbana в Китае обвинили в расизме и сексизме.
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Общество
Депутат объяснил свой совет россиянам работать малярами и уборщицами
Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов объяснил свой совет россиянам с высшим образованием идти на низкооплачиваемую работу.
Обновлено в 10:00
Общество
Минпросвещения поддержало идею психологов для учителей в школах
Министерство просвещения России поддержало идею введения в российских школах должности штатного психолога для учителей, которую высказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Обновлено в 09:57
Общество
Верховный суд разрешил изъять единственное жилье у должника-банкрота
В Верховном суде (ВС) представители кредитора обратили внимание на то, что суды общей юрисдикции констатировали в действиях Фрущака признаки недобросовестности и злоупотребления своим единственным жильем.
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Общество
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Погода
Январский мороз придет в Москву в ноябре
Как рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области, южный циклон, который, вероятно, пройдет южнее Московского региона и не затронет его, пустит холод в столицу.
Обновлено в 10:24
Транспорт
Минтранс предложил делать приподнятые пешеходные переходы
Минтранс для повышения безопасности на дорогах предложил делать приподнятые пешеходные переходы, следует из методических рекомендаций ведомства для регионов по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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Сергея Митрохина задержали около киноцентра на Красной Пресне
Обновлено в 09:52
Общество
В Иркутском центре по борьбе со СПИД объяснили покупку дорогого iPhone
Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями объяснил, что покупает дорогой смартфон и передвижные пункты тестирования для рабочих целей и не на государственные средства, а за счет гранта по контракту с Университетом штата Вирджиния (США).
Обновлено в 09:43
Общество
Власти Подмосковья намерены увеличить число камер на дорогах
Обновлено в 10:04
Общество
Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «черную пятницу»
Роскомнадзор зафиксировал активность мошенников в интернете в преддверие международной акции «Черная пятница».
Обновлено в 09:25
Общество
Голикова назвала главное условие для роста рождаемости
Главным условием роста рождаемости в России является повышение доступности жилья для семей, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 10:08
Общество
На Урале школьница наняла адвоката для защиты от родителей
Уполномоченные по правам ребенка Свердловской и Челябинской областей разбираются в истории 15-летней школьницы из Магнитогорска, которая с помощью адвоката хочет оспорить решение родителей.
Обновлено в 09:26