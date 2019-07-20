Общество

РБК: Минпромторг предложил не считать пиво алкоголемИнфорос вчера в 08:01

Минпромторг предложил смягчить ограничения на розничную реализацию пива. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством проект стратегии торговли на 2019-2025 годы.
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с чего всё началось

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
РБКвчера в 03:00

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С водки сдуют пену

Российская газета11:27

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Известиявчера в 10:55

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

РБКвчера в 03:00

РБК узнал о предложении Минпромторга разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем

Ведомостивчера в 05:55

РБК: Минпромторг предложил не считать пиво алкогольной продукцией

ТАССвчера в 05:18

Минпромторг предложил вывести пиво из-под торговых ограничений на алкоголь

Коммерсантъвчера в 03:48

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

РИА Новостивчера в 06:13
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:17, Вашингтон
Политика

ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду

В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Обновлено в 15:48
Политика

Пенсионерка во Львове пыталась съесть избирательные бюллетени

Обновлено в 18:11
Футбол

СМИ узнали о возможном возвращении Думбия в Россию

Экс-нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Сейду Думбия, ныне выступающий за испанскую "Жирону", может вернуться в Россию, сообщает diaridegirona.cat.
Обновлено в 18:02
Происшествия

Резиновые пули и слезоточивый газ применили в ходе протеста в Гонконге

Обновлено в 13:20
Армия и оружие

В Германии назвали БМП «Пума» крупнейшей ошибкой бундесвера

Обновлено в 03:31
Футбол

Ростовская полиция отпустила всех фанатов «Спартака»

Правоохранительные органы Ростова-на-Дону отпустили фанатов московского "Спартака", которые были задержаны после матча второго тура чемпионата России против "Ростова".
Обновлено в 17:31
Общество

В Сети появилось фото из барака Кокорина и Мамаева в колонии

В Интернете появились кадры из барака, где живут Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 18:51
Армия и оружие

США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией

"С 22 по 26 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на венгерском самолёте наблюдения Ан-26 с аэродрома Кубинка", - пишет газета со ссылкой на начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено в 18:43
Политика

Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса

Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Футбол

Роналду высказал Сарри за свою замену в матче с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой во время матча с «Тоттенхэмом» в Международном кубке чемпионов.
Обновлено в 13:46
Авто

Составлен топ-3 авто с двигателями мощностью более 1000 лошадиных сил

Специалисты назвали ТОП-3 спорткаров, у которых отдача мотора превышает 1000 л.с. Стоит отметить, что в рейтинг не стали включать всем известный Bugatti Veyron.
Обновлено в 16:47
Культура

«Богемская рапсодия» побила рекорд просмотров старых хитов на YouTube

"Богемская рапсодия", созданная Queen в 1975 году, стала самой старой композицией, количество просмотров которой на YouTube превысило один миллиард, сообщает France Info.
Обновлено в 10:56
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Полиция проверяет информацию об автобусах с подозрительными лицами

«За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева», — приводит информацию от правоохранителей издание.
Обновлено в 16:24
Футбол

«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:44
Происшествия

В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем

Обновлено в 19:02
Происшествия

В Зейском районе дожди размыли дороги и затопили огороды

Вода в Зейском районе размыла несколько участков автодорог, а также подтопила 36 придомовых территорий в Зее и Овсянке.
Обновлено в 04:59
Экономика

«Восточный» попытается продать акции IFTG

«Восточный» попытается продать акции IFTG Банк «Восточный» разослал потенциальным интересантам предложение о покупке 59,9% акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG).
Обновлено в 18:13
Политика

Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие

Сирийские войска отразили атаку боевиков на юге Идлиба

Агентство САНА передает, что подразделения сирийской армии отразили попытку боевиков из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) захватить контроль над населенного пункта Эль-Кусабия на юге провинции Идлиб.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Экономика

Акции в различных компаниях принесли бюджету Камчатки 14 млн рублей

На Камчатке выросла эффективность работы краевых акционерных обществ, в которых есть доля региона.
Обновлено в 18:18
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Политика

Вакарчук выдвинул условия коалиции в Верховной раде

Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.
Обновлено в 18:40
Политика

Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной

Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 13:30
Происшествия

В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок

В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Слезоточивый газ распылили на избирательном участке на Украине

В Запорожье неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 18:06
Экономика

Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей

Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено в 18:41
Футбол

Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»

Обновлено в 17:30
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