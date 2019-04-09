Экономика
МТС задумалась о покупке онлайн-кинотеатра iviИнтерфакс 02:41
ПАО "МТС" ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. По данным издания, оператор заинтересован в покупке 100% актива за 20 млрд рублей.
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Армия и оружие
Корабли Черноморского флота проследят за учениями НАТО в Черном море
Обновлено вчера в 06:32
Энергетика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Порошенко понадобился закон об импичменте
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине нужен закон об импичменте, обещал учредить Антикоррупционный суд и больше не назначать на госдолжности своих бизнес-партнеров и друзей.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Виктор Ишаев возместил ущерб «Роснефти»
Виктор Ишаев, бывший полпред президента в ДФО и экс-губернатор Хабаровского края, направил на счет Роснефти 5,7 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Глава Хакасии обвинил энергетиков в шантаже
Власти Хакасии сегодня, 9 апреля, заявили о том, что принимают экстренные меры в связи с отключением электроэнергии на котельных в Черногорске и Усть-Абаканском районе.
Обновлено в 02:27
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году
Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие
Посольство отреагировало на заявления о поддержке Москвой Хафтара
Посольство России в Лондоне назвало ошибочными утверждения британских СМИ о том, что Россия поддерживает силовую операцию Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:54
Здоровье
Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников
В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человек, среди которых — фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Политика
Более половины россиян выступают против закона о неуважении к власти
Социологи «Левада-центра» оценили отношение россиян к двум резонансным законам – о наказании за неуважение к власти и за распространение фейковых новостей, вступивших в силу 29 марта.
Обновлено вчера в 02:15
Политика
«Роскосмос» содействовал проверке Генпрокуратуры
В «Роскосмосе» утверждают, что в конце 2018 года на предприятиях ракетно-космической промышленности уже приняли «исчерпывающие меры для наведения порядка», а «по ряду подобных фактов, выявленных внутренними проверками», глава корпорации Дмитрий Рогозин лично проинформировал президента Владимира Путина.
Обновлено в 02:36
Транспорт
«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок
Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.
Обновлено вчера в 16:08
Шоу-бизнес
«Прощай, братик»: Стас Пьеха потерял близкого друга
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие
Более 30 самолетов и вертолетов Черноморского флота подняты по тревоге
Более 30 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота подняли по учебной тревоге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Собчак и Волочкову раскритиковали за видео в сауне
В кадре светские дивы Ксения Собчак и Анастасия Волочкова хлещут друг друга вениками в домашней сауне балерины.
Обновлено в 02:41
Путешествия
Россиян выгнали из самолёта в Испании из-за ветрянки у детей
Семья туристов из Татарстана не смогла покинут Испанию на самолёте из-за ветрянки у детей. Россияне возвращались домой с острова Тенерифе.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Группа террористов уничтожена на севере сирийской провинции Хама
Группу боевиков «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожило подразделение сирийской армии 6 апреля в поселке Аль-Хувейз на севере провинции Хама, передает сирийское агентство SANA.
Обновлено 06 апреля в 05:02
Экономика
Гендиректор Twitter получил за 2018 год зарплату в полтора доллара
Основатель и генеральный директор соцсети Twitter Джек Дорси получил в 2018 году зарплату в размере $1,40, — это стало для Дорси четвертым годом подряд, когда он получает номинальную выплату.
Обновлено в 02:41
Хоккей
Бобровский пропустил тренировку «Коламбуса» из-за травмы
Российский голкипер клуба НХЛ "Коламбус" Сергей Бобровский пропустил тренировку команды в понедельник из-за травмы, сообщил журналист Брайан Хеджер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 01:05
Политика
Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
После обнаружения четырех детей среди хлама в Мытищах возбуждено дело
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Порошенко призвал Зеленского опять провериться на наркотики
Президент Украины Петр Порошенко призвал в эфире ICTV своего оппонента во втором туре выборов Владимира Зеленского пройти еще один тест на наркотики и алкоголь.
Обновлено вчера в 19:46
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать кроссовки для бега
Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать отличные беговые кроссовки и ухаживать за ними, чтобы они прослужили долго.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Опубликованы рендеры смартфона Honor 20 Lite
Сетевые источники опубликовали качественные рендеры смартфона Honor 20 Lite, который будет представлен 17 апреля.
Обновлено в 02:31
Политика
Президент Казахстана выступит во вторник с обращением к гражданам
В марте первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, руководивший страной на протяжении трех десятилетий, покинул пост, заявив, что стране необходимо "новое поколение" лидеров .
Обновлено в 01:26
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
Игиловцы опубликовали кадры с «пленными» российскими военными
После трагического инцидента с попаданием российских военных в засаду российская разведка выявила места скопления террористов ИГИЛ на востоке Сирии.
Обновлено в 02:49