Политика

РБК: Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставкуСеверпост вчера в 11:47

Губернатор Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству региона и Кремлю. По информации издания, Ковтун написала заявление об уходе в понедельник, 18 марта, вечером.
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Марина Ковтун
В данный момент я нахожусь в самолете и лечу в Мурманск из командировки. Все остальное я не комментирую. Смотрите, что будет у нас в региональных СМИ.
— Марина Ковтун, российский политикLenta.ru вчера в 12:03
с чего всё началось

Глава Мурманской области написала заявление об отставке

Командировка в Москву Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщили два собеседника РБК, близких к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
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В отставку уходит губернатор Мурманской области

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