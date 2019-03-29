Экономика

РБК: «Газпром» выкупает крупнейших подрядчиков у Ротенберга и ТимченкоГрани.ру 05:42

"Газстройпром", собственный подрядчик "Газпрома", ведет переговоры о покупке крупнейших внешних подрядчиков монополии - "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаза", около 50 процентов которого принадлежит Геннадию Тимченко и его семье.
Читать в источнике
с чего всё началось

Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек

Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

РБК: «Газпром» покупает своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Коммерсантъ02:14

СМИ: «Газпром» собирается выкупить своих подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Фонтанка.Рувчера в 17:21

«Газпром», по некоторым данным, собирается выкупить своих крупнейших подрядчиков у Тимченко и Ротенберга

Эхо Москвы01:00

«Газпром» хочет выкупить у Ротенберга и Тимченко компании, строившие Крымский мост и «Северный поток — 2»

URA.Ruвчера в 19:59

«Газпром» может выкупить своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Forbesвчера в 18:56

РБК: «Газпром» ведет переговоры о покупке «Стройгазмонтажа» и «Стройтранснефтегаза»

ТАСС00:35

Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
Политика

Медведев и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год

Премьер-министр Дмитрий Медведев подал декларацию о доходах за 2018 год. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба правительства России.
Обновлено в 13:55
Политика

США подготовили новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук

На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Обновлено в 09:37
Спорт

Опубликовано фото страшного ожога Загитовой

Обновлено в 06:11
Культура

Эрмитаж вошел в десятку самых популярных музеев мира

Обновлено в 08:34
Происшествия

В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне

Обновлено в 12:32
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Гаджеты

Опубликован первый чертеж нового iPhone XI

В сети Интернет появились первые чертежи корпуса нового смартфона американской корпорации Apple.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Политика

В Вене прошла встреча Пашиняна и Алиева по Карабаху

Первая официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна прошла в пятницу в Вене, сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Алиева Хикмет Гаджиев.
Обновлено в 10:02
Политика

Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского

Обновлено в 13:24
Футбол

«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 13:37
Финансы

Долги россиян приблизились к историческому рекорду

Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Происшествия

После ДТП на Можайском шоссе уволили полицейского

Обновлено в 12:03
Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
Обновлено в 13:20
Политика

Украинский политик сравнил Порошенко с Бандерой и вурдалаком

"Порошенко поистине эдакий трехглавый монстр из всего худшего, что знала моя многострадальная земля!" — считает политик.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой рассказал, кто его защитит от клеветы

Певица и юрист Екатерина Гордон будет защищать в суде первого супруга певицы Юлии Началовой Дмитрия Ланского, которого отец артистки винит в смерти дочери.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске

Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской

Пару месяцев назад Самбурская имела неосторожность нелестно высказаться о бывшей любовнице Александра Головина — Светлане Белогуровой.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Экономика

ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей

Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. О ситуации в ВЭБе читайте в публикации "Ъ" "Докапитализация для мультипликации".
Обновлено в 14:25
Армия и оружие

Минобороны показало галлюциногенный щит

Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено в 10:45
Политика

Госдеп США раскрыл задачи российских военных в Венесуэле

Российские военные в Венесуэле помогают наладить работу С-300, нарушенную из-за недавних масштабных отключений электроэнергии.
Обновлено в 13:44
Политика

Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео

Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Общество

Пользователи соцсетей оживили хештег #учителятожелюди

Интернет-пользователи поддержали алтайскую учительницу, вынужденную уволиться из школы из-за фото в купальнике.
Обновлено в 10:37
Происшествия

ФСБ в Крыму раскрыла сеть подпольных казино, задержаны 14 человек

Сотрудники ФСБ совместно с МВД раскрыли в Крыму деятельность сети подпольных игровых клубов.
Обновлено в 13:01
Политика

Вступили в силу законы об оскорблении власти и фейковых новостях

Чуть ранее, 18 марта, был опубликован закон о наказании за недостоверные, "фейковые новости", который вступил в силу с даты обнародования.
Обновлено в 06:06
ЖКХ

87 домов в Кронштадте остались без теплоснабжения

В настоящее время 87 зданий остаются без отопления. Ремонт проводится у здания №34 на улице Посадской.
Обновлено в 14:19
Авто

В Москве и Питере продается 45% всех премиальных машин в РФ

Лучшим среди провинциальных городов стал Екатеринбург, в котором было куплено 2,7 тыс. премиальных машин.
Обновлено вчера в 10:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Геннадий Тимченко
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный деятель. Владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Председатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. Председатель Российско-китайского делового совета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное