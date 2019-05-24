РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензинКоммерсантъ вчера в 11:27

Нефтяные компании на прошлой неделе не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, говорится в протоколе по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник совещания).

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Как сообщает РБК, о невыполнении установки было заявлено на совещании биржевого комитета ФАС.

РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин

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