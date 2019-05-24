Энергетика
РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензинКоммерсантъ вчера в 11:27
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Как сообщает РБК, о невыполнении установки было заявлено на совещании биржевого комитета ФАС.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
В конце марта правительство продлило трехмесячное соглашение о заморозке цен на топливо еще на квартал — до 1 июля. Нефтяники, в частности, обязались поставлять на внутренний рынок на 2% больше бензина и дизтоплива, чем в 2017 году.РБКвчера в 10:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Саботаж нефтяников: в ФАС выяснили, как топливо при «заморозке» подорожало на 20%
Фонтанка.Рувчера в 10:42
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
Футбол
УЕФА может наказать «Фенербахче» за нарушение финансового фэйр-плей
Турецкая команда не выполнила условия по урегулированию нарушений правил финансового фэйр-плей, не сумев добиться безубыточности в сезоне-2018/19.
Обновлено в 03:42
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Наука
В Австралии найден «златоядный» гриб
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Путин в Кремле вручил госнаграды Матвиенко и Цискаридзе
Сегодня, 23 мая, Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды выдающимся российским деятелям и иностранным гражданам.
Обновлено 23 мая в 08:44
Армия и оружие
Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
Молодожёны Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских отправились на частном самолёте.
Обновлено в 07:31
Игры
Новая Call of Duty станет перезапуском классической Modern Warfare
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Происшествия
СК: подозреваемый в покушении на губернатора доставлен в Волгоград
Напомним, 23 мая в Москве был задержан предполагаемый организатор покушения на жизнь губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, сообщает СУ СКР по области.
Обновлено в 08:19
Общество
В Екатеринбурге уличные художники украсили куполами сквер у Драмтеатра
Три работы проделали уличные художники, которые хотели иронически изобразить конфликт вокруг Храма-на-Драме, сообщает портал Е1.
Обновлено в 07:44
Спорт
Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии
Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Хоккей
Овечкин мощным приемом отправил американца на скамейку сборной России
Нападающий сборной России Александр Овечкин во время четвертьфинала чемпионата мира против команды США совершил мощный силовой прием.
Обновлено вчера в 02:08
Шоу-бизнес
Маленькая грудь и толстые ноги: Бузова выложила «честные» фото
В подписи Ольга отметила, что какое это имеет значение, если у тебя большая душа и чуткое сердце.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье
Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации
Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
Обновлено в 08:05
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.
Обновлено вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»
8. После съемок «Сватов» у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал «Сваты» / телеканал «Россия 1»
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Третье уголовное дело возбуждено против Порошенко на Украине
Третье уголовное дело возбуждено на Украине против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия
В Москве задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву
В Москве задержали фотографа "Новой газеты" Викторию Ивлеву.
Обновлено в 08:30
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Кино
Тарантино может выпустить расширенную версию «Однажды в Голливуде»
Режиссер Квентин Тарантино заявил о возможном выпуске в широкий прокат расширенной версии своего последнего фильма «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 03:19
Интернет
Данные 885 миллионов людей оказались в открытом доступе из-за утечки
Как пишет газета, в системе хранения данных компании First American Financial Corporation была уязвимость.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы
Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:21
Политика
Коста-Рика отменила визы для туристов из России
Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
В центре Лиона произошел взрыв, есть пострадавшие
Не меньше восьми человек пострадали из-за взрыва в центре Лиона. Об этом 24 мая написали в твиттере французского региона Овернь-Рона-Альпы.
Обновлено вчера в 12:44