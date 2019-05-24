РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензинКоммерсантъ вчера в 11:27

В конце марта правительство продлило трехмесячное соглашение о заморозке цен на топливо еще на квартал — до 1 июля. Нефтяники, в частности, обязались поставлять на внутренний рынок на 2% больше бензина и дизтоплива, чем в 2017 году.

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Как сообщает РБК, о невыполнении установки было заявлено на совещании биржевого комитета ФАС.

РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин

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