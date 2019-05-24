Энергетика
РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензинКоммерсантъ 11:27
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Как сообщает РБК, о невыполнении установки было заявлено на совещании биржевого комитета ФАС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Политика
«Баба с воза — кобыле легче»: Ляшко одобрил выход Мосийчука из «Радикальной партии»
Украинский нацист, теперь экс-депутат «Радикальной партии» Украины Мосийчук вышел из партии Ляшко.
Обновлено в 12:59
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В мечети в Кабуле прогремел взрыв
Обновлено в 06:05
Общество
Уральский адвокат пожаловался в Генпрокуратуру РФ на Владимира Соловьева и «бесов», которыми он назвал жителей Екатеринбурга
На прошлой неделе известный журналист Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» назвал жителей Екатеринбурга «наследниками бесов» и «чертями», чем вызвал немалую волну негодования.
Обновлено в 10:14
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Футбол
«Чайка» получила право выступать в ФНЛ
За тур до финиша первое место и право выступать в следующем сезоне в Олимп-ФНЛ завоевала "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области.
Обновлено в 12:43
Политика
Саакашвили может в среду вернуться на Украину, сообщили СМИ
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может в среду, 29 мая, приехать на Украину, передает агентство "УНН" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 13:50
Политика
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал объявление британского премьера Терезы Мэй о своей отставке.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Лионе оцеплена территория вокзала из-за бесхозной сумки
В Лионе оцепили территорию вокзала Лион-Перраши из-за обнаружения оставленной в переходе к автобусам сумке.
Обновлено в 14:28
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено в 07:21
Общество
Российский ядерный центр закупит иконы и панно на два миллиона рублей
В документах говорится, что Центру требуется «76 малых и 45 складных икон с изображением Серафима Саровского, 70 складных икон с изображением Федора Ушакова, 90 триптихов с иконами и изображением Саровской пустыни, 66 панно той же пустыни двух типов и сувенирные пакеты».
Обновлено в 10:23
Культура
О госпитализации забытой Дорониной сообщил Малахов
Обновлено в 06:15
Музыка
Муся Тотибадзе выпустила дебютный альбом
Певица и актриса Муся Тотибадзе выпустила дебютный альбом под названием "Мальчик".
Обновлено в 10:54
Политика
Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск
Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
Обновлено в 14:00
Общество
Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников
Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
«Калашников» объявил о готовности к серийному выпуску пулемёта РПК-16
Концерн «Калашников» готов к серийному выпуску пулемёта РПК-16, испытания которого завершаются в армии и Росгвардии, сообщает 24 мая РИА Новости со ссылкой на генерального директора концерна Владимира Дмитриева.
Обновлено в 12:54
Хоккей
Тренер сборной Финляндии рассказал о давлении на команду перед полуфиналом ЧМ
Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен высказал мнение о давлении на команду перед полуфиналом чемпионата мира с Россией.
Обновлено в 12:34
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Туле неизвестный расстрелял полицейского
Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Культура
Наставники «Голос. Дети» записали обращения для спецвыпуска шоу
Каждый из наставников записал видеообращение детям, так как это очень важно для них, — рассказал источник РИА Новости.
Обновлено в 07:03
Политика
Россия прокачает с территории Белоруссии порядка 1 млн т грязной нефти
Россия и Белоруссия утвердили «дорожную карту» по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода «Дружба» на территорию РФ.
Обновлено в 12:47
Происшествия
«Перемен»: Захарченко в последнем слове в суде процитировал песню Цоя
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко во время последнего слова в суде процитировал строчку из песни советской рок-группы "Кино" на слова Виктора Цоя "Перемен!", передает РЕН ТВ.
Обновлено в 13:47
Футбол
Рамос может покинуть «Реал» из-за конфликта с Пересом
Обновлено в 11:25