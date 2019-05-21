Политика
РБК: Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровеньSnob.ru 02:50
С началом 2019 года чиновники стали получать ту же зарплату, что получали до «антикризисного» решения, рассказали собеседники издания. По их словам, «сколько отняли, столько и вернули».
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Полномочный представитель президента Российской Федерации Сергей Меняйло в ходе сегодняшнего совещания в правительстве Хакасии предрек молодому губернатору Валентину Коновалову "плаху с топорами".
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Политика
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Обновлено вчера в 04:19
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