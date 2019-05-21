Политика

РБК: Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровеньSnob.ru 02:50

С началом 2019 года чиновники стали получать ту же зарплату, что получали до «антикризисного» решения, рассказали собеседники издания. По их словам, «сколько отняли, столько и вернули».
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Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень

Ведомости01:45

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Газета.Ru03:15

РБК: чиновникам Кремля и Белого дома восстановили докризисный уровень зарплаты

Коммерсантъ02:59

Впервые за четыре года не вышел антикризисный указ президента об уменьшении зарплат высших должностных лиц на 10%

Эхо Москвы06:31

Чиновникам Кремля и правительства вернули докризисные зарплаты

URA.Ru00:45

Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты

РБК00:00

СМИ: чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты

Говорит Москва00:57
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В России на учете состоят более 3,7 млн онкобольных

Общее число онкобольных, состоящих на учете в России, превышает 3,7 млн, по данным за 2018 год.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка

Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
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В РПЛ рассказали, какие клубы получили лицензию УЕФА

Заместитель начальника отдела безопасности РПЛ Александр Сафонов рассказал о прошедшей процедуре лицензирования клубов.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Задержан вице-губернатор Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Наука

Открыта новая причина выброса метана в атмосферу на арктическом шельфе

Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Меган Маркл просила подругу найти ей знаменитого бойфренда

Обновлено в 07:02
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Политика

Министр обороны Украины опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем

Обновлено вчера в 12:01
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

«Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс — заключительный для Ту-134 авиакомпании "Алроса"», — говорится в посте.
Обновлено в 05:26
Общество

Британский рабочий разбогател, доказав родство с умершим аристократом

Британскому рабочему Джордану Эдларду-Роджерсу досталась в наследство усадьба стоимостью £50 млн (4,1 млрд рублей).
Обновлено в 04:00
Политика

Чешский журналист объяснил, почему Запад не любит Россию

Чешский журналист Йиржи Кобза в своей статье для издания Parlamentní Listy объяснил, почему на Западе не любят Россию.
Обновлено вчера в 22:49
Футбол

Марио Фернандес может перейти в «Атлетико»

Обновлено в 02:12
Музыка

Агент Бузовой рассказал о ее участии в «Евровидении-2020»

Обновлено в 03:34
Общество

Новая резиденция патриарха Кирилла обойдется бюджету в 2,8 млрд рублей

Сумма госконтракта составляет 2,8 млрд рублей, и все работы по проекту находятся под грифом «секретно».
Обновлено в 06:55
Футбол

Фонд Кадырова перечислит «Ахмату» 600 млн рублей

Фонд главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова пожертвует "Ахмату" 600 миллионов рублей, рапортует телеграм-канал "Мутко против".
Обновлено в 06:47
Политика

Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами

Полномочный представитель президента Российской Федерации Сергей Меняйло в ходе сегодняшнего совещания в правительстве Хакасии предрек молодому губернатору Валентину Коновалову "плаху с топорами".
Обновлено в 05:33
Происшествия

Тальков-младший заплатил 200 тысяч за повторную езду пьяным

Обновлено в 04:55
Политика

Госдума приняла закон о посещении реанимации

Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 06:30
Футбол

«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Политика

Аксенов заявил о неспособности Украины пережить «Порошенко-2»

Украина вряд ли переживет политику нового президента Владимира Зеленского, если она будет соответствовать курсу его предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 06:31
Политика

Зеленский решил распустить Раду

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Наука

Самки бонобо сосватали своих сыновей

Обновлено в 06:06
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о рационе солдат

Обновлено в 01:06
Происшествия

Известного телеведущего избили в Москве

Карена Кочаряна избили в Москве, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:40
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Происшествия

В Башкирии за изнасилование 16-летней пациентки осуждён психотерапевт

В Башкирии 54-летний мужчина признан виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Обновлено в 01:12
Общество

В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма

В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено вчера в 12:14
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