Учёные предложили в рамках концепции исследования и освоения Луны построить на её поверхности две астрономические обсерватории, рассказал зампредседателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый.

Российские учёные предлагают построить на Луне две обсерватории

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