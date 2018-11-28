Космос

Российские учёные предлагают построить на Луне две обсерватории
RT на русском
17:35

Учёные предложили в рамках концепции исследования и освоения Луны построить на её поверхности две астрономические обсерватории, рассказал зампредседателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый.
RT на русском17:35

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Российские учёные предлагают построить на Луне две обсерватории

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Эхо Москвы12:03

РАН: Россия планирует построить на Луне две астрономические обсерватории

РИА Новости13:05
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