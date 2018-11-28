Космос
Учёные предложили в рамках концепции исследования и освоения Луны построить на её поверхности две астрономические обсерватории, рассказал зампредседателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый.
RT на русском17:35
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