Общество
Эксперты РАНХиГС провели анализ социально-экономического положения и самочувствия россиян и пришли к выводу, что больше 70% из них вынуждены экономить. Уровень доходов 22% участников проведенного исследователями опроса не позволяет им приобрести даже необходимый базовый набор продуктов питания.
Коммерсантъ02:10
с чего всё началось
Четыре зоны потребления По результатам социологического опроса, проведенного в октябре 2018 года, эксперты разделили население России на четыре группы по критерию потребительского благополучия: зона комфорта; зона возможных изменений; зона риска; зона бедности.РБКвчера в 16:00
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Общество
В Госдуме предложили ужесточить условия получения лицензии на оружие
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, который вводит специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для лиц с 18 до 21 года.
Обновлено в 02:23
Общество
Spiegel опубликовал рейтинг подверженных стихийным бедствиям стран
Ученые общества Bündnis Entwicklung Hilft во главе с профессором Катрин Рудке из Рурского университета составили мировой рейтинг стран, в которых наиболее высок риск погибнуть в результате стихийных бедствий.
Обновлено в 02:11
Общество
Роскачество разработало рекомендации по выбору красной икры
Роскачество перед Новым годом проверит красную икру по 50 показателям качества и безопасности. Об этом говорится в сообщении организации.
Обновлено в 02:23
Погода
Снежный шторм из Сибири обрушится на Европейскую часть России
Циклон придет с севера Сибири, будет двигаться к Уралу и затронет Москву, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено в 02:20
Погода
В МЧС предупредили жителей Камчатки о приближающемся циклоне
В ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупредили жителей региона о приближении тихоокеанского циклона, который будет оказывать влияние на Алеутский и Усть-Камчатский районы.
Обновлено в 01:53
Общество
Детеныш редкой гориллы родился в Московском зоопарке
В Московском зоопарке у редкой равнинной гориллы появилось потомство — самка весом 1,5 кг и ростом 40 см. Об этом сообщает 21 ноября официальный портал столичной мэрии.
Обновлено в 02:17
Транспорт
2,5 млн пассажиров в Москве ежедневно пользуются бесплатным Wi-Fi
Только с начала 2018 года беспроводной сетью в наземном транспорте воспользовались 15 млн раз.
Обновлено в 02:22
Общество
Суд вынес обвинительный приговор бывшей жене Джигарханяна
Мировой суд Москвы приговорил бывшую супругу народного артиста СССР Виталину Цымбалюк-Романовскую к 200 часам обязательных работ за нарушение тайны его личной жизни.
Обновлено в 01:00
Путешествия
Исследование выявило отношение россиян к соотечественникам за границей
Обновлено в 02:17
Общество
В Москве впервые пройдет акция «Правильная забота — здоровый питомец»
В Москве Комитета ветеринарии впервые проводит акцию «Правильная забота — здоровый питомец».
Обновлено в 02:07
Транспорт
После снегопада в Приморье отменили 20 междугородних автобусов
В среду, 21 ноября, в Приморском крае отменены 20 междугородних автобусных рейсов в связи с обледенением дорог после снегопада, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:30
Общество
Губернаторы не верят в исполнимость нацпроекта «Жилье»
Неисполнимым нацпроект «Жилье» губернаторы считают именно в тех цифрах, которые были доведены Минстроем до регионов.
Обновлено в 02:06
Общество
Россиянам дали посидеть в новых капсульных плацкартных вагонах
Обновлено в 01:41
Общество
Индейка, которую помилует Трамп, дала «брифинг» в Белом доме
Обновлено в 01:51
Общество
В ГД хотят заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна
Заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить ЕГЭ системой раннего выявления талантов у учеников, основанной на блокчейн-технологии.
Обновлено в 02:20