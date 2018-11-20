Общество

РАНХиГС: 70% россиян живут в условиях экономии
Газета.Ru
05:29

На градусах не экономят, предпочитая водку, коньяк и пиво. В условиях жесткой экономии живет каждый пятый россиянин, говорится в мониторинге Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС).
Газета.Ru05:29

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РАНХиГС: доходов пятой части россиян хватает только на базовые продукты

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РАНХиГС: 70% россиян живут в условиях экономии

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Исследование: более 20% россиян живут в условиях жёсткой экономии

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Исследование: более 20% россиян живут в условиях жесткой экономии

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РАНХиГС: почти четверть россиян живет в режиме жесткой экономии

Коммерсантъ02:10

Эксперты назвали долю живущих в режиме жесткой экономии россиян

РБКвчера в 16:00
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Водителям «Яндекс.Такси» запретили размещать в салоне машины любые личные вещи, включая иконки и четки.
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13 мостов могут построить в Москве в ближайшие годы. Об этом на фестивале "Зодчество" заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
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