Общество
На градусах не экономят, предпочитая водку, коньяк и пиво. В условиях жесткой экономии живет каждый пятый россиянин, говорится в мониторинге Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС).
Газета.Ru05:29
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Общество
Прощание с журналисткой Зоей Ерошок пройдет 23 ноября
Обновлено в 12:03
Общество
Новый вид жука-пилоуса назвали в честь Егора Летова
Ученый из Ярославской области Алексей Сажнев рассказал РИА Новости, что открыл новый вид жука-пилоуса и назвал его Augyles letovi — в честь лидера музыкальной группы "Гражданская оборона" Егора Летова.
Обновлено в 12:24
Общество
Минпросвещения не собирается отказываться от ЕГЭ
Министерство просвещения России не собирается отказываться от единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пользу системы раннего выявления талантов учеников, заявили в ведомстве.
Обновлено в 11:49
Общество
Елена Хахалева стала рядовым судьей Краснодарского краевого суда
Судья Елена Хахалева, ставшая известной после "золотой" свадьбы своей дочери с приглашением звезд российской эстрады, снята с поста председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.
Обновлено в 11:50
Общество
Росгвардия рассмотрит проект Яровой о получении лицензии на оружие
Росгвардия рассмотрит законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, который вводит специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на оружие для лиц с 18 до 21 года, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено в 11:24
Общество
Dolce & Gabbana отменил шоу в Китае из-за обвинений в расизме
Итальянский дом моды Dolce & Gabbana отменил запланированное на среду шоу в Шанхае из-за скандальной рекламы, которую в Китае сочли расистской, пишет в среду CNN.
Обновлено в 12:19
Общество
Череп мамонта с кладом внутри обнаружили археологи в Подмосковье
Череп мамонта с кладом внутри найден на Зарайской стоянке древнего человека в Подмосковье. Об этой и других находках рассказали археологи.
Обновлено в 12:22
Погода
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра
Гидрометцентр объявил на 21-22 ноября «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.
Обновлено в 11:48
Общество
Шнуров резко прокомментировал идею обязать безработных платить взносы
Фронтмен рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров резко прокомментировал идею депутатов обязать безработных россиян платить за себя страховые взносы в социальные фонды.
Обновлено в 12:14
Транспорт
Более десяти мостов планируется построить в ближайшие годы в Москве
Что касается движения вдоль моста, то, по словам главного архитектора Москвы, пешеходное движение приоритетнее, чем велосипедное.
Обновлено в 11:45
Общество
Москвичка провела фотосессию со львом и машиной спецбатальона ГИБДД
Жительница столицы провела на Воробьевых горах необычную фотосессию с маленьким львом и автомобилем спецбатальона ГИБДД с госномерами.
Обновлено в 11:10
Транспорт
В Москве на выходные закроют станцию метро «Ховрино»
Станцию метро "Ховрино" в Москве закроют в ближайшие выходные, 24 и 25 ноября, из-за строительства на Замоскворецкой линии станции Беломорская, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 11:22
ЖКХ
В Саратове число домов, оставшихся без отопления, выросло до 70
Количество домов, которые оказались в зоне отключения теплоснабжения в Саратове из-за аварии на теплотрассе, увеличилось до 70, сообщил губернатор области Валерий Радаев.
Обновлено в 12:21
Транспорт
Российским таксистам запретили иконки и четки
Водителям «Яндекс.Такси» запретили размещать в салоне машины любые личные вещи, включая иконки и четки.
Обновлено в 11:36
Общество
Сенатор Кусайко опровергла слова о нежелании россиянок рожать
Член Совета Федерации Татьяна Кусайко опровергла сообщение некоторых СМИ о том, что нежелание российских женщин пользоваться своими физиологическими возможностями приводит к снижению рождаемости.
Обновлено в 12:15