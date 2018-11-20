Общество

РАНХиГС: 70% россиян живут в условиях экономии
Газета.Ru
05:29

На градусах не экономят, предпочитая водку, коньяк и пиво. В условиях жесткой экономии живет каждый пятый россиянин, говорится в мониторинге Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС).
Газета.Ru05:29

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Большинство россиян через год будут едва сводить концы с концами

URA.Ru10:07

РАНХиГС: доходов пятой части россиян хватает только на базовые продукты

РИА Новости05:57

РАНХиГС: 70% россиян живут в условиях экономии

Газета.Ru05:29

22% россиян живут в бедности

Эхо Москвы06:30

Исследование: более 20% россиян живут в условиях жесткой экономии

ТАСС02:55

РАНХиГС: почти четверть россиян живет в режиме жесткой экономии

Коммерсантъ02:10

Эксперты назвали долю живущих в режиме жесткой экономии россиян

РБКвчера в 16:00
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Общество

МВД предложило сократить срок выдачи загранпаспорта

МВД России предложило сократить на один месяц срок оформления загранпаспорта гражданам, которые делают это по месту пребывания.
Обновлено в 13:56
Общество

Умерла сооснователь и журналист «Новой газеты» Зоя Ерошок

Умерла журналист и один из основателей «Новой Газеты» Зоя Ерошок, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 13:29
Общество

Минпросвещения не собирается отказываться от ЕГЭ

Министерство просвещения России не собирается отказываться от единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пользу системы раннего выявления талантов учеников, заявили в ведомстве.
Обновлено в 13:15
Общество

Новый вид жука-пилоуса назвали в честь Егора Летова

Ученый из Ярославской области Алексей Сажнев рассказал РИА Новости, что открыл новый вид жука-пилоуса и назвал его Augyles letovi — в честь лидера музыкальной группы "Гражданская оборона" Егора Летова.
Обновлено в 13:03
Общество

Росгвардия рассмотрит проект Яровой о получении лицензии на оружие

Росгвардия рассмотрит законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, который вводит специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на оружие для лиц с 18 до 21 года, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено в 12:59
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Google

В работе поисковика Google произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 13:46
Общество

Елена Хахалева стала рядовым судьей Краснодарского краевого суда

Судья Елена Хахалева, ставшая известной после "золотой" свадьбы своей дочери с приглашением звезд российской эстрады, снята с поста председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.
Обновлено в 13:21
Общество

Dolce & Gabbana отменил шоу в Китае из-за обвинений в расизме

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana отменил запланированное на среду шоу в Шанхае из-за скандальной рекламы, которую в Китае сочли расистской, пишет в среду CNN.
Обновлено в 12:38
Транспорт

Станция метро «Ховрино» будет закрыта в выходные

Обновлено в 13:07
Общество

В Подмосковье археологи нашли череп мамонта с кладом внутри

В Московской области археологи нашли череп мамонта с кладом внутри, сообщает m24.
Обновлено в 13:25
Погода

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра

Гидрометцентр объявил на 21-22 ноября «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.
Обновлено в 11:48
Общество

Шнуров резко прокомментировал идею обязать безработных платить взносы

Фронтмен рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров резко прокомментировал идею депутатов обязать безработных россиян платить за себя страховые взносы в социальные фонды.
Обновлено в 12:14
Общество

В ГИБДД намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам

Как выяснил RT, в ведомстве хотят приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению.
Обновлено в 13:51
Общество

Москвичка провела фотосессию со львом и машиной спецбатальона ГИБДД

Жительница столицы провела на Воробьевых горах необычную фотосессию с маленьким львом и автомобилем спецбатальона ГИБДД с госномерами.
Обновлено в 12:59
Общество

Центр «Антон тут рядом» отказался переезжать в офис «Мемориала»

В среду, 21 ноября, руководитель центра "Антон тут рядом" Любовь Аркус сообщила о том, что организацию попросили переехать в офис "Мемориала".
Обновлено в 13:44
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