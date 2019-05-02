Экономика
Qualcomm получит от Apple около $4,5 млрд в рамках мирового соглашенияВедомости вчера в 04:36
Поставщик компьютерных чипов Qualcomm получит от Apple по меньшей мере $4,5 млрд в рамках их мирового соглашения, достигнутого в середине апреля. Об этом рассказал гендиректор Qualcomm Стив Молленкопф в интервью The Wall Street Journal. По его словам, сумма выплаты составит от $4,5 до $4,7 млрд.
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Qualcomm получит от Apple до $4,7 млрд в рамках урегулирования патентного спора
Известия01 мая в 21:10
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Путешествия
Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра
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Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму
Обновлено в 01:36
Футбол
Глушаков запретил ребенку покидать Россию
Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено вчера в 06:33
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 02:25
Космос
Воду на Землю доставили астероиды
Обновлено в 02:44
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Наука
Эко-пакеты не разлагаются годами
Обновлено 01 мая в 13:17
Общество
В России сегодня объявлен короткий рабочий день
В России сегодня официально объявлен короткий рабочий день.
Обновлено 29 апреля в 22:48
Космос
Китай в этом году запустит с морской платформы ракету «Чанчжэн-11»
Специалисты ракетно-космической отрасли Поднебесной рассказали, что они собираются в нынешнем году впервые произвести запуск ракеты с морской платформы.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Общество
В Росгвардии посоветовали не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Представитель Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов рекомендовал россиянам на майские праздники не выкладывать информацию о своем отдыхе в соцсетях.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Бойко: Зеленский начинает с повторения ошибок Порошенко
Ранее в четверг Зеленский написал на своей страничке в Facebook, что из "общего" у России и Украины осталась только государственная граница.
Обновлено в 01:14
Происшествия
«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико
Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Космос
В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена
Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Здоровье
Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.
Обновлено 01 мая в 21:59
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Кино
Режиссёр экранизации «Соника» пообещал изменить дизайн героя в фильме
Режиссёр грядущей экранизации «Соника» Джефф Фаулер в свете критики дизайна синего ежа выступил с публичным заявлением, в котором пообещал внести нужные изменения во внешний вид героя.
Обновлено вчера в 18:48
Авто
Совершенно неизвестный УАЗ: такого «козлика» зарезали!
Обновлено в 01:00
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Здоровье
Ученые назвали продукт, спасающий от ожирения
Японские ученые выяснили, что регулярное употребление риса способствует сокращению риска ожирения.
Обновлено вчера в 02:57
Политика
На Украине заявили о деградации экономики страны
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал об ужасающем состоянии экономики его страны и заявил, что в ближайшем будущем у нее нет перспектив развития.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
В МИД назвали условия подготовки новой встречи в нормандском формате
Россия считает необходимым дождаться инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, после чего нужно решить, как подготовить новую встречу в нормандском формате, над чем в Москве "думают", заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В ООН назвали предвзятым расследование трагедии в Одессе
В пятую годовщину трагических событий в Одессе Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) опубликовала отчёт о ходе расследования произошедшего 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 18:02