Qualcomm получит от Apple около $4,5 млрд в рамках мирового соглашенияВедомости 04:36

Поставщик компьютерных чипов Qualcomm получит от Apple по меньшей мере $4,5 млрд в рамках их мирового соглашения, достигнутого в середине апреля. Об этом рассказал гендиректор Qualcomm Стив Молленкопф в интервью The Wall Street Journal. По его словам, сумма выплаты составит от $4,5 до $4,7 млрд.

Qualcomm получит от Apple около $4,5 млрд в рамках мирового соглашения

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