Экономика
Qualcomm получит от Apple около $4,5 млрд в рамках мирового соглашенияВедомости 04:36
Поставщик компьютерных чипов Qualcomm получит от Apple по меньшей мере $4,5 млрд в рамках их мирового соглашения, достигнутого в середине апреля. Об этом рассказал гендиректор Qualcomm Стив Молленкопф в интервью The Wall Street Journal. По его словам, сумма выплаты составит от $4,5 до $4,7 млрд.
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Qualcomm получит от Apple до $4,7 млрд в рамках урегулирования патентного спора
Известиявчера в 21:10
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Политика
Основные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа пройдут 30 мая
Первое заседание по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа носило технический характер и проходило в форме беседы сторон обвинения и защиты с уточнением даты рассмотрения дела по существу.
Обновлено в 07:08
Происшествия
На Куликовом поле в Одессе начались стычки
Со слов очевидцев, во время стычки одна из женщин ударила ножом девушку, то ли журналистку, то ли проукраинскую активистку.
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Политика
Нуланд предложила «болезненные санкции» против России
Нуланд заявила, что на случай «новых признаков враждебных действий» Вашингтону нужен «план новых болезненных санкций» против России.
Обновлено в 00:28
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Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
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Армия и оружие
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Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
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Футбол
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Агент голкипера «Порту» Икера Касильяса Карлос Кутропия рассказал, как его клиент перенёс инфаркт во время тренировки.
Обновлено в 06:25
Политика
Мезенцев вместо Бабича: грядёт замена посла России в Беларуси
К вечеру стало известно, что президент России Владимир Путин действительно освободил Михаила Бабича от должности посла России в Беларуси и назначил на эту должность Дмитрия Мезенцева.
Обновлено 30 апреля в 09:33
Армия и оружие
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Музыка
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Политика
Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".
Обновлено в 06:34
Политика
Лавров заявил о несовместимости позиций России и США по Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиции Москвы и Вашингтона по ситуации в Боливарианской Республике несовместимы, однако не исключил возможности продолжения диалога по указанной проблематике.
Обновлено в 10:21
Музыка
Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»
У себя в инстаграме муж оперной дивы Анны Нетребко назвал "своего" победителя - 12-летнего казахстанца Ержана Максима.
Обновлено в 09:14
Политика
Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины
27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Политика
МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе
В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Общество
В Москве пройдет парад трамваев
Парад трамваев вновь пройдет в Москве.
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Здоровье
В Уфе 8-летний ребенок умер из-за нехватки нужных лекарств
В конце апреля в аптеку поступил для этого ребенка «Габриглобин» (отечественный препарат).
Обновлено в 08:50
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Политика
Партии Зеленского и Бойко лидируют в парламентском рейтинге
Партия новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» занимает первое место в парламентском рейтинге, её готовы поддержать более 27,9% граждан, на втором месте партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь», её готовы поддержать 15,8%, информирует ТАСС.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Пожилые люди исчезли из приюта в Барнауле
Обновлено в 10:42
Экономика
Рост выручки на 43% не помог. Square потеряла за квартал $38 млн
Как отчиталась компания Чистая выручка Square выросла в годовом выражении на 43%, до $959 млн.
Обновлено в 09:33
Футбол
Игрок «Ливерпуля» Наби Кейта выбыл до конца сезона
Гвинейский хавбек футбольной команды «Ливерпуль» Наби Кейта выбыл из состава команды до конца сезона, сообщает 2 мая Liverpool Echo.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Финляндии проверяют анонимные угрозы массового расстрела людей в ТРЦ
Финская полиция расследует анонимные угрозы массового расстрела в одном из торговых центров города Эспоо, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 06:28
Технологии
Сайт Last.fm заблокирован в России
Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В ДТП в Калужской области пострадали девять человек
После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:11
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Происшествия
Скончался раненый в новозеландском теракте гражданин Турции
Гражданин Турции раненый во время теракта произошедшего на Шри-Ланке 15 марта, скончался в больнице, сообщают турецкие СМИ 2 мая 2019 года.
Обновлено в 10:36
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни
В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21