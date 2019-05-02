Экономика

Qualcomm получит от Apple около $4,5 млрд в рамках мирового соглашенияВедомости 04:36

Поставщик компьютерных чипов Qualcomm получит от Apple по меньшей мере $4,5 млрд в рамках их мирового соглашения, достигнутого в середине апреля. Об этом рассказал гендиректор Qualcomm Стив Молленкопф в интервью The Wall Street Journal. По его словам, сумма выплаты составит от $4,5 до $4,7 млрд.
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Apple заплатит Qualcomm $4,5 млрд в качестве штрафа

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Со слов очевидцев, во время стычки одна из женщин ударила ножом девушку, то ли журналистку, то ли проукраинскую активистку.
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К вечеру стало известно, что президент России Владимир Путин действительно освободил Михаила Бабича от должности посла России в Беларуси и назначил на эту должность Дмитрия Мезенцева.
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В США заявили о планах испытать прототипы гиперзвукового оружия

Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца 2019 года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиции Москвы и Вашингтона по ситуации в Боливарианской Республике несовместимы, однако не исключил возможности продолжения диалога по указанной проблематике.
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Парад трамваев вновь пройдет в Москве.
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Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
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Пожилые люди исчезли из приюта в Барнауле

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Рост выручки на 43% не помог. Square потеряла за квартал $38 млн

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Сайт Last.fm заблокирован в России

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В ДТП в Калужской области пострадали девять человек

После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
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Скончался раненый в новозеландском теракте гражданин Турции

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Обновлено в 10:36
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В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования

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В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
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