Экономика
Qualcomm получит от Apple около $4,5 млрд в рамках мирового соглашенияВедомости 04:36
Поставщик компьютерных чипов Qualcomm получит от Apple по меньшей мере $4,5 млрд в рамках их мирового соглашения, достигнутого в середине апреля. Об этом рассказал гендиректор Qualcomm Стив Молленкопф в интервью The Wall Street Journal. По его словам, сумма выплаты составит от $4,5 до $4,7 млрд.
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Qualcomm получит от Apple до $4,7 млрд в рамках урегулирования патентного спора
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