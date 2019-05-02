Экономика

Qualcomm получит от Apple около $4,5 млрд в рамках мирового соглашенияВедомости 04:36

Поставщик компьютерных чипов Qualcomm получит от Apple по меньшей мере $4,5 млрд в рамках их мирового соглашения, достигнутого в середине апреля. Об этом рассказал гендиректор Qualcomm Стив Молленкопф в интервью The Wall Street Journal. По его словам, сумма выплаты составит от $4,5 до $4,7 млрд.
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Apple заплатит Qualcomm $4,5 млрд в качестве штрафа

Телеканал 360°06:23

Компания Apple выплатит поставщику процессоров Qualcomm в качестве штрафа до 4,7 миллиарда долларов

Эхо Москвывчера в 23:30

Apple заплатит компании-поставщику около 4,5 миллиарда долларов в рамках мирового соглашения

Дождь06:38

Apple заплатит Qualcomm до $4,7 млрд по патентному спору

News.ru01:57

Qualcomm получит от Apple около $4,5 млрд в рамках мирового соглашения

Ведомости04:36

Qualcomm получит от Apple до $4,7 млрд в рамках урегулирования патентного спора

Известиявчера в 21:10

Qualcomm получит от Apple до $4,7 млрд в рамках урегулирования патентного спора

ТАССвчера в 20:35
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Общество

Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту

Обновлено в 05:56
Футбол

Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Политика

Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича

России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича с поста посла РФ в Белоруссии.
Обновлено 30 апреля в 14:32
Происшествия

СК проверит информацию о приюте для пожилых в квартире дома в Барнауле

Обновлено в 06:51
Происшествия

В Москве четыре человека пострадали при стрельбе из помпового ружья

В Москве четыре человека пострадали при стрельбе на Солнечной улице.
Обновлено в 08:47
Экономика

Путин подписал закон о крабовых аукционах

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении аукционов, распределяющих инвестиционные квоты на вылов крабов.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Политика

Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России

Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Авто

Volkswagen потерял €30 млрд из-за «дизельного скандала»

Автоконцерн Volkswagen потерял €30 млрд из-за «дизельного скандала».
Обновлено в 07:52
Авто

Названы 5 самых доступных на рынке России новых хэтчбеков

Эксперты сайта «Цена Авто», продолжающие анализировать российский авторынок, назвали ТОП-5 самых доступных хэтчбеков в России.
Обновлено вчера в 04:53
Политика

Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства

Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Авто

Составлен топ-10 самых «проклятых» автомобилей в истории

Обновлено вчера в 15:00
Политика

WikiLeaks серьезно обеспокоена состоянием здоровья Ассанжа

Организация WikiLeaks и адвокаты ее основателя Джулиана Ассанжа серьезно обеспокоены состоянием его здоровья и условиями содержания в британской тюрьме.
Обновлено в 08:18
Футбол

Брендан Роджерс: «Гвардиола — гений и новатор»

«Манчестер Сити» сыграет с «Лестером» 6 мая. В 36 матчах команда Гвардиолы набрала 92 очка и идет на первом месте в чемпионате Англии.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

В ДНР отреагировали на заявление Киева о захвате территорий Донбасса

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опровергает заявление командующего операцией объединенных сил Украины Сергея Наева о том, что за год военные взяли под свой контроль около 24 квадратных километров территории в Донбассе.
Обновлено в 07:41
Политика

Дональд Трамп может посетить Турцию в июле

Президент США Дональд Трамп хочет посетить Турцию в июле 2019 года — через месяц после своего визита в Европу, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 07:45
Футбол

Бакайоко на час опоздал на тренировку «Милана»

«Милан» стал сомневаться в подписании контракта с полузащитником Тьемуэ Бакайоко после того, как футболист на час опоздал на тренировку команды.
Обновлено в 04:17
Политика

В Минэнерго США объяснили позицию по «Северному потоку — 2»

Соединённые Штаты выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку, по мнению Вашингтона, он усилит влияние России на внешнюю политику стран Евросоюза.
Обновлено в 04:43
Политика

Нуланд предложила «болезненные санкции» против России

Нуланд заявила, что на случай «новых признаков враждебных действий» Вашингтону нужен «план новых болезненных санкций» против России.
Обновлено в 00:28
Происшествия

В Башкирии в ДТП погибла восьмилетняя девочка

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла восьмилетняя девочка.
Обновлено в 08:55
Общество

В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах

В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.
Обновлено в 07:28
Кино

Новый фильм Тарантино вошел в программу Каннского кинофестиваля

Обновлено в 07:54
Кино

В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»

В сеть попали восемь кадров из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", которые немного пролили свет на то, что может произойти в новом эпизоде хитовой саги.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Китайские специалисты восхищены новейшим российским радаром

Китайские СМИ обратили внимание на развитие Вооруженных сил России, которые в последние годы серьезно комплектуются современными образцами военной техники.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Общество

В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Культура

Софи Тернер и Джо Джонас тайно поженились в Лас-Вегасе

Исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов» вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Джо Джонаса.
Обновлено в 06:05
Музыка

Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед «Евровидением»

Российский певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на "Евровидении-2019", объяснил, зачем сдал кровь перед шоу.
Обновлено в 08:44
Музыка

Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
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