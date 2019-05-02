Экономика
Qualcomm получит от Apple около $4,5 млрд в рамках мирового соглашенияВедомости 04:36
Поставщик компьютерных чипов Qualcomm получит от Apple по меньшей мере $4,5 млрд в рамках их мирового соглашения, достигнутого в середине апреля. Об этом рассказал гендиректор Qualcomm Стив Молленкопф в интервью The Wall Street Journal. По его словам, сумма выплаты составит от $4,5 до $4,7 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Qualcomm получит от Apple до $4,7 млрд в рамках урегулирования патентного спора
Известиявчера в 21:10
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Общество
Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту
Обновлено в 05:56
Футбол
Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Политика
Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича
России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича с поста посла РФ в Белоруссии.
Обновлено 30 апреля в 14:32
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали при стрельбе из помпового ружья
В Москве четыре человека пострадали при стрельбе на Солнечной улице.
Обновлено в 08:47
Экономика
Путин подписал закон о крабовых аукционах
Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении аукционов, распределяющих инвестиционные квоты на вылов крабов.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Политика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Авто
Volkswagen потерял €30 млрд из-за «дизельного скандала»
Автоконцерн Volkswagen потерял €30 млрд из-за «дизельного скандала».
Обновлено в 07:52
Авто
Названы 5 самых доступных на рынке России новых хэтчбеков
Эксперты сайта «Цена Авто», продолжающие анализировать российский авторынок, назвали ТОП-5 самых доступных хэтчбеков в России.
Обновлено вчера в 04:53
Политика
Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства
Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Авто
Составлен топ-10 самых «проклятых» автомобилей в истории
Обновлено вчера в 15:00
Политика
WikiLeaks серьезно обеспокоена состоянием здоровья Ассанжа
Организация WikiLeaks и адвокаты ее основателя Джулиана Ассанжа серьезно обеспокоены состоянием его здоровья и условиями содержания в британской тюрьме.
Обновлено в 08:18
Футбол
Брендан Роджерс: «Гвардиола — гений и новатор»
«Манчестер Сити» сыграет с «Лестером» 6 мая. В 36 матчах команда Гвардиолы набрала 92 очка и идет на первом месте в чемпионате Англии.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
В ДНР отреагировали на заявление Киева о захвате территорий Донбасса
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опровергает заявление командующего операцией объединенных сил Украины Сергея Наева о том, что за год военные взяли под свой контроль около 24 квадратных километров территории в Донбассе.
Обновлено в 07:41
Политика
Дональд Трамп может посетить Турцию в июле
Президент США Дональд Трамп хочет посетить Турцию в июле 2019 года — через месяц после своего визита в Европу, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 07:45
Футбол
Бакайоко на час опоздал на тренировку «Милана»
«Милан» стал сомневаться в подписании контракта с полузащитником Тьемуэ Бакайоко после того, как футболист на час опоздал на тренировку команды.
Обновлено в 04:17
Политика
В Минэнерго США объяснили позицию по «Северному потоку — 2»
Соединённые Штаты выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку, по мнению Вашингтона, он усилит влияние России на внешнюю политику стран Евросоюза.
Обновлено в 04:43
Политика
Нуланд предложила «болезненные санкции» против России
Нуланд заявила, что на случай «новых признаков враждебных действий» Вашингтону нужен «план новых болезненных санкций» против России.
Обновлено в 00:28
Происшествия
В Башкирии в ДТП погибла восьмилетняя девочка
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла восьмилетняя девочка.
Обновлено в 08:55
Общество
В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах
В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.
Обновлено в 07:28
Кино
Новый фильм Тарантино вошел в программу Каннского кинофестиваля
Обновлено в 07:54
Кино
В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»
В сеть попали восемь кадров из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", которые немного пролили свет на то, что может произойти в новом эпизоде хитовой саги.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Китайские специалисты восхищены новейшим российским радаром
Китайские СМИ обратили внимание на развитие Вооруженных сил России, которые в последние годы серьезно комплектуются современными образцами военной техники.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Культура
Софи Тернер и Джо Джонас тайно поженились в Лас-Вегасе
Исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов» вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Джо Джонаса.
Обновлено в 06:05
Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед «Евровидением»
Российский певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на "Евровидении-2019", объяснил, зачем сдал кровь перед шоу.
Обновлено в 08:44
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48