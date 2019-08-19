Экономика
Qiwi изучит возможность частичной или полной продажи РокетбанкаТАСС 07:34
Совет директоров платежного сервиса Qiwi изучит возможность полной или частичной продажи Рокетбанка. Об этом говорится в отчете компании по итогам II квартала 2019 года.
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Политика
В объединенной редакции РБК сменилось руководство
Объединенную редакцию РБК возглавил Петр Канаев, который с 2017 года был первым заместителем соруководителей редакции Елизаветы Голиковой и Игоря Тросникова.
Обновлено в 09:26
Политика
Путин прибыл во Францию с рабочим визитом
Президент России Владимир Путин прибыл во Францию с рабочим визитом, сообщает "Россия 24".
Обновлено в 10:19
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Япония рассматривает возможность вывода на орбиту военных спутников
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Саша+Маша» выходит замуж в третий раз
Первый раз артистка вышла замуж за Александра Романовского, рок-музыканта из группы «Дети лейтенанта Шмидта».
Обновлено в 07:43
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Политика
Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика
Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными
Для решения проблемы люди берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям.
Обновлено в 10:11
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Мэр Екатеринбурга наградил экипаж аварийно севшего А321
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вручил почетные грамоты, а также модель атомохода "Екатеринбург" членам экипажа аварийно севшего в Подмосковье самолета А321, сообщает мэрия.
Обновлено в 10:09
Экономика
НБКИ назвало комфортный для обслуживания ипотеки доход в России
"По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.
Обновлено в 04:09
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
В Балашихе загорелся химический завод
Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Ульяновске число отравившихся подсолнечным маслом увеличилось до 11
Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска.
Обновлено в 05:12
Футбол
Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» объявило о взломе сайта
Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» объявило, что сайт организации был взломан.
Обновлено в 10:23
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Политика
США продлили лицензии на бизнес с Huawei на 90 дней
Американские компании получат продление лицензий на ведение дел с китайской Huawei Technologies Ltd сроком на 90 дней, сообщил министр торговли США Уилбур Росс в интервью телеканалу Fox Business Network.
Обновлено в 09:14
Политика
Мосгорсуд отказался восстанавливать Юлию Галямину кандидатом на выборах в Мосгордуму
Сама Галямина пишет у себя в Твиттере, что решение суда очевидно политическое. Она подает апелляцию в Верховный суд.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Москве найдено тело несовершеннолетнего сына чиновницы
В Москве найдено тело сына влиятельной чиновницы из Владимирской области. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:29
Происшествия
Во Внуково задержали десятки миллионов насекомых из Великобритании
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 миллионов 55 тысяч насекомых.
Обновлено в 04:44
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Футбол
Коутиньо взял номер Роббена в «Баварии»
Обновлено в 04:53
Игры
Зомби и наноботы: Tencent анонсировала Synced: Off Planet
В преддверии открытия игровой выставки gamescom 2019 китайская компания Tencent анонсировала новый проект, над которым работает её шанхайская студия NEXT.
Обновлено в 09:07
Общество
В Исландии официально похоронили ледник
Ледник Ок объявили «погибшим» в 2014 году: уже тогда он достаточно истончился, чтобы постепенно разрушаться.
Обновлено в 08:45
Футбол
ФИФА представила лучшие голы года
Обновлено в 10:23
Общество
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках
Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей.
Обновлено в 10:45