Экономика
QIWI допустил продажу «Рокетбанка»РБК вчера в 14:16
Совет директоров компании пришел к выводу, что инвестиционный профиль бизнес-плана «Рокетбанка» несовместим с риск-аппетитом QIWI и поручил специалистам изучить возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка».
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Армия и оружие
Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой
Британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.
Обновлено в 04:38
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с февраля
Курс доллара превысил 67 руб. впервые с середины февраля 2019 года, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 07:28
Армия и оружие
Россия частично прекратила передачу данных о радиации в Вену
Операторы станций сообщили организации, что испытывают проблемы со связью и сетью.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Новые танки Т-80БВ поступили на Дальний Восток
На Дальнем Востоке завершилось перевооружение мотострелковых соединений Восточного военного округа на новые танки Т-80БВ.
Обновлено вчера в 04:08
Политика
Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции
Обновлено вчера в 15:03
Общество
Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду
Меньше всего на еду, по оценке Росстата, в прошлом году потратили жители Москвы (24,5%), Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (23,1%) и Татарстана (21,8%).
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян выписан из больницы
Обновлено в 04:15
Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Клину задержали серийного грабителя пенсионерок
Обновлено в 03:29
Гаджеты
Nokia перевыпустит легендарный кнопочный телефон
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Житель Удмуртии, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но затем помиловали, изнасиловал маленькую девочку, сообщили в главке Следственного комитета по республике.
Обновлено в 02:23
Политика
МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
Обновлено в 03:59
Футбол
«Краснодар» отправился на матч Лиги чемпионов с «Олимпиакосом»
Футболисты «Краснодара» отправились на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
Обновлено в 05:02
Гаджеты
Стала известна дата запуска и цена подписки на онлайн-кинотеатр от Apple
Буквально сегодня стало известно, сколько будет стоить подписка на онлайн-кинотеатр от Apple — Apple TV+.
Обновлено в 04:35
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Транспорт
Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер
В докладе Минэкономразвития указывается, что среднее снижение аварийности при установке камер частных компаний достигает 19%, а с государственными камерами этот показатель не выше 15%.
Обновлено в 01:13
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Космос
Половина спутников ГЛОНАСС лишились гарантии
Более половины спутников, входящих в орбитальную группировку системы ГЛОНАСС, работает за пределами установленного производителем гарантийного срока.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России
Рождаемость в России за январь-июнь 2019 года увеличилась только в двух российских регионах: в Москве на 5,9% и Республике Карачаево-Черкессия на 4,7%. Такие данные во вторник приводит Росстат на сайте ведомства.
Обновлено в 02:44
Политика
Трамп пообещал не строить Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter фотоколлаж с небоскребом Trump Tower на побережье Гренландии.
Обновлено вчера в 22:31
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В Тамбовской области легкоатлетка умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 04:53
Политика
Тихонова рассказала, каким видит комфортный Петербург
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова рассказала, каким должен быть комфортный город.
Обновлено в 03:56