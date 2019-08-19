Экономика
QIWI допустил продажу «Рокетбанка»РБК вчера в 14:16
Совет директоров компании пришел к выводу, что инвестиционный профиль бизнес-плана «Рокетбанка» несовместим с риск-аппетитом QIWI и поручил специалистам изучить возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка».
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Технологии
Ученые выяснили, как смартфоны влияют на работу мозга
Использование смартфонов для отвлечения от умственных задач приводит к тому, что мозг еще больше утомляется.
Обновлено в 04:42
Происшествия
На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом
Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Минобороны анонсировало учения с участием 128 тыс. военных
Обновлено вчера в 17:54
Армия и оружие
Боевиков заставили бежать из ключевого города в Сирии
Боевики покидают ключевой город Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб на фоне наступления правительственных сил.
Обновлено в 06:06
Политика
Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата»
Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.
Обновлено вчера в 12:04
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
Обновлено в 05:59
Происшествия
СБУ предотвратила теракт в преддверии Дня независимости Украины
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала молодого человека, который планировал совершить несколько взрывов вместе с сообщниками в публичных местах в Сумской области накануне Дня независимости страны.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день
5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
Экс-владельца «Югры» обвинили в хищении 200 млрд рублей
Бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину предъявили новое обвинение. Ему вменяют хищение порядка 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе
Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Асад предложил создать в Сирии языковые центры русского языка
Президент Сирии Башар Асад попросил депутата Госдумы Дмитрия Саблина подключиться к решению проблемы нехватки учителей русского языка в САР, в том числе предложил создать языковые центры или курсы, сообщила пресс-служба Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство".
Обновлено в 06:18
Общество
Названы регионы, в которых выросла рождаемость
Рождаемость в России за январь-июнь 2019 года увеличилась в двух регионах: в Москве на 5,9% и Карачаево-Черкессии на 4,7%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Путин впервые прокомментировал акции протеста в России
Во время своего рабочего визита во Францию, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, впервые прокомментировал акции протеста, которые проходили в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, недопущенных до выборов по тем или иным причинам.
Обновлено вчера в 13:28
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 67 рублей впервые за полгода
В ходе торгов на Московской бирже 19 августа курс доллара превысил отметку в 67 рублей впервые с февраля 2019 года.
Обновлено вчера в 09:49
Кино
Крис Пайн сыграет адвоката Ричарда Никсона
Как сообщает Variety, актер сыграет советника Ричарда Никсона Джона Дина.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Авто
Toyota представила новый 10-местный минивэн Toyota Majesty
Японская компания Toyota представила новый 10-местный микроавтобус Majesty.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка
В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Экономика
Россияне стали брать меньше микрозаймов
Россияне во втором квартале 2019 года стали брать меньше микрозаймов, свидетельствуют данные исследования компании "Эквифакс".
Обновлено в 03:30
Баскетбол
«Енисей» подписал бывшего партнера Брайанта по «Лейкерс»
Обновлено в 05:08
Происшествия
Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства.
Обновлено в 05:35
Экономика
Назван размер семейного дохода, комфортного для выплаты ипотеки
Специалисты вычислили размер семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита.
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
Илью Яшина четвертый раз подряд арестовали на 10 суток
Троицкий суд Москвы отправил незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина под арест еще на 10 суток.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Саратове задержали мужчину, который сыпал на конфеты крысиный яд
Обновлено вчера в 20:40