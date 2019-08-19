Экономика
QIWI допустил продажу «Рокетбанка»РБК 14:16
Совет директоров компании пришел к выводу, что инвестиционный профиль бизнес-плана «Рокетбанка» несовместим с риск-аппетитом QIWI и поручил специалистам изучить возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка».
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Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
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Политика
Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
Обновлено в 13:23
Политика
Путин обсудил с Макроном возможность встречи в нормандском формате
Президенты России и Франции обсудили возможность проведения встречи на высоком уровне в нормандском формате.
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Экономика
Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Пропавшую пятилетнюю девочку ищут в Нижегородской области
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 12:49
Политика
Трамп обсудил с премьером Индии развитие экономических отношений
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили в понедельник по телефону перспективы наращивания экономических связей.
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Футбол
Сарри диагностировали пневмонию
Как сообщает пресс-служба туринского клуба, у 60-летнего специалиста диагностирована пневмония.
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Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц
Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Мефедова и Долженкова освободили из украинского СИЗО
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Испании погиб турист с ребенком
Тело туриста нашли только через полтора часа после его пропажи. Известно, что супруги с сыном приехали на курорт из Франции.
Обновлено в 15:12
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Кино
Режиссёр фильма «Бык» рассказал о новых проектах
Обновлено в 14:44
Футбол
Болельщики ЦСКА посвятили баннер погибшему фанату «Спартака» Бахыту
Болельщики ЦСКА перед дерби со Спартаком в рамках шестого тура российской премьер-лиги почтили память трагически погибшему фанату Спартака Алексея Васюка по прозвищу Бахыт.
Обновлено в 13:19
Политика
Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил компанию Google в манипуляциях на выборах.
Обновлено в 14:56
Здоровье
Врачи перечислили ограничения по употреблению яблок
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Семейный кадр Павла Воли и Ляйсан Утяшевой восхитил фанатов
Павел Воля порадовал фанатов семейным кадром с супругой Ляйсан Утяшевой и детьми- Робертом и Софией.
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Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего супруга Климовой
Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова и актер Илья Хорошилов скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Военный аналитик назвал космос новой сферой вооруженной борьбы
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что космос в современном мире становится новым полем вооруженной борьбы.
Обновлено в 10:00
Футбол
Канделаки объяснила платную трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на возмущения болельщиков по поводу того, что трансляция матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА ведётся только по платному каналу «Матч Премьер».
Обновлено в 14:16
Происшествия
Роналду признался в даче взятки Майорге, которая обвинила его в изнасиловании
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признал, что в 2010 году дал взятку американской модели Кэтрин Майорге.
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Шоу-бизнес
Лионелла Пырьева рассказала о расставании с Олегом Стриженовым
В студии актриса рассказала о знакомстве и расставании с коллегой и возлюбленным Олегом Стриженовым.
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Футбол
Футболист «Ростова» Зуев раскритиковал работу судьи в матче с «Уфой»
Полузащитник "Ростова" Александр Зуев раскритиковал работу главного арбитра матча шестого тура чемпионата России по футболу против "Уфы" Евгения Турбина.
Обновлено в 14:46
Игры
Sony купила разработчиков «Человека-паука»
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Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала, чем Павел Прилучный бесит ее в отпуске
Актриса Агата Муцениеце рассказала, почему ее раздражает Павел Прилучный.
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