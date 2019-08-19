Экономика

QIWI допустил продажу «Рокетбанка»РБК 14:16

Совет директоров компании пришел к выводу, что инвестиционный профиль бизнес-плана «Рокетбанка» несовместим с риск-аппетитом QIWI и поручил специалистам изучить возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка».
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