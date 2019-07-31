Футбол
«Брондбю» и «Рейнджерс» вышли в третий раунд квалификации Лиги ЕвропыМатч ТВ вчера в 16:05
«Брондбю» обыграл «Лехию» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником датской команды в следующей стадии турнира станет «Брага».
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«Рейнджерс» не смог обыграть люксембургский «Прогресс», но вышел в 3-й раунд квалификации ЛЕ
Sport24.ruвчера в 15:46
«Айнтрахт» вновь одолел «Флору» и вышел в третий квалификационный раунд ЛЕ
ProstoProSportвчера в 16:22
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Политика
ЕК предложила России и Украине заключить десятилетний газовый контракт
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Открытое письмо Сергея Паршивлюка: как потерять мечту после крестов, но принять себя к 30 годам
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Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
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Обновлено в 05:09
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Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье
По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
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Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
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Ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе со своими сообщниками готовил нападение, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.
Обновлено в 04:05
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимира Тищенко, начало лето будет холоднее обычного.
Обновлено вчера в 01:19
Общество
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Сирийская оппозиция согласилась на перемирие под Идлибом
Обновлено в 03:01
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Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию "Новое время" выразила мнение, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.
Обновлено в 03:37
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Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Общество
Эксперт назвал самое чистое место для купания в Черном море
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов заявил, что самая чистая вода в Черном море находится у крымского мыса Тарханкут на западе полуострова.
Обновлено в 04:47
Технологии
Кибермошенники стали использовать платную рекламу на YouTube
Кибермошенники стали использовать платную таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, направленную на российских пользователей.
Обновлено вчера в 15:55
Экономика
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Наука
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Обновлено вчера в 14:49
Здоровье
Названы виды рака с наибольшим числом летальных исходов
Сообщается, что от этого вида рака умерло больше всего человек (59 процентов).
Обновлено в 05:02
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Около 70% респондентов ВЦИОМ считают, что несанкционированные акции нужно жестко пресекать
Около 70% жителей России, которые были опрошены ВЦИОМ, заявили о том, что власти должны жестко пресекать несанкционированные акции.
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«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
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Музыка
Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 100 млн просмотров
Клип юмориста Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, за четыре месяца набрал 100 миллионов просмотров на YouTube.
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Далекая газовая планета имеет форму футбольного мяча
Интенсивная гравитация звезды-хозяина планеты деформировала шипящую планету в форму футбольного мяча.
Обновлено вчера в 12:21
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В «отставке» главы офиса Зеленского обнаружили новые странности
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Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
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Трамп объявил о введении новых пошлин против Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября вводит пошлину в десять процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 14:01
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2 августа в России отмечают День воздушно-десантных войск
Обновлено в 01:42