Футбол

«Пюник» Тарханова вышел во второй раунд Лиги ЕвропыSoccer.ru вчера в 16:31

"Пюник" под руководством российского специалиста Александра Тарханова вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы. По итогам двухраундового сражения "Пюник" прошел македонский "Шкупи".
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Тарханов вывел «Пюник» во второй отборочный раунд Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 16:30

«Пюник» Тарханова пробился во второй отборочный раунд Лиги Европы

Чемпионатвчера в 19:25

«Пюник» Тарханова сумел пробиться во 2-й квалификационный раунд ЛЕ

Sportbox.RUвчера в 16:23

Российский тренер вывел свою команду в следующий раунд Лиги Европы

Газета.Ruвчера в 16:41

«Пюник» под руководством Тарханова вышел во второй раунд квалификации Лиги Европы

Советский спортвчера в 16:34

«Пюник» Тарханова сумел пробиться во 2-й квалификационный раунд ЛЕ

Матч ТВвчера в 16:23

«Пюник» Тарханова вышел во второй раунд отбора Лиги Европы

РИА Новостивчера в 16:54
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:32, Ашберн
Происшествия

СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево

Задымление самолета в столичном аэропорту Шереметьево произошло, вероятно, из-за того, что пары гидравлической жидкости и масла попали в систему кондиционирования, заявили в Следственном комитете.
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Обновлено вчера в 11:15
Футбол

Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» в Лиге Европы

Матчи второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 25 июля и 1 августа.
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Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации

Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
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Политика

Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Политика

В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат»

Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.
Обновлено в 04:55
Политика

Путин пообщался с пострадавшим от наводнения ребенком

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Здоровье

Лицо филиппинца сильно увеличилось из-за неизвестной болезни

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Политика

В Конгрессе США провели обряд по изгнанию темных духов

Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой провел в здании конгресса обряд экзорцизма.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Зеленский показал мобильные домики для военных в Донбассе

В этом году украинские военные на Донбассе будут обеспечены мобильными домиками украинского производства.
Обновлено в 05:00
Транспорт

Станцию метро «Петроградская» закроют на вход из-за ремонта эскалатора

В связи с проведением работ по ремонту эскалатора в ближайшие дни изменится режим работы наземного вестибюля станции метро «Петроградская».
Обновлено в 02:54
Экономика

Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона

Больше миллиона рублей в России зарабатывают 11 287 человек, из них 6,8 тыс. работают в Москве, 910 — в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 г. Первым на них обратил внимание РБК.
Обновлено в 05:24
Кино

В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»

На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
Обновлено в 05:09
Здоровье

Медики перечислили предупреждающие знаки развития рака кожи

Британские медики назвали пять предупреждающих знаков развития рака кожи.
Обновлено вчера в 18:48
Политика

Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору ягод

Обновлено в 03:18
Общество

Россиянам показали электронный паспорт РФ

17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Обновлено вчера в 06:50
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

Обновлено вчера в 11:23
Экономика

Минтруд назвал размеры пособия по безработице в 2020 году

«Предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 год: минимальной — 1,5 тыс. рублей; максимальной: для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) — 8 тыс. рублей», — сказано в постановлении.
Обновлено в 05:11
Политика

СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено вчера в 15:54
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве

Задержанный в Вильнюсе бывший гендиректор компании «СамараТрансНефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 05:01
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено вчера в 03:44
Путешествия

Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы

Обновлено вчера в 13:45
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Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android

В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Экономика

Путин поручил Правительству России обеспечить малоимущие семьи жильем

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ найти жилье для малоимущих семей без передачи его в частную собственность.
Обновлено вчера в 23:30
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Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Политика

Гендиректора «Рустави 2» уволили

Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Культура

Путин поздравил Александра Ширвиндта с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил главу Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летием, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 04:42
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Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко дала сыну необычное имя

Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко дала сыну необычное имя Екатерина Колисниченко определилась с именем для новорожденного сына.
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