Футбол
«Пюник» Тарханова вышел во второй раунд Лиги ЕвропыSoccer.ru вчера в 16:31
"Пюник" под руководством российского специалиста Александра Тарханова вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы. По итогам двухраундового сражения "Пюник" прошел македонский "Шкупи".
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«Пюник» под руководством Тарханова вышел во второй раунд квалификации Лиги Европы
Советский спортвчера в 16:34
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:32, Ашберн
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