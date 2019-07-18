"Пюник" под руководством российского специалиста Александра Тарханова вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы. По итогам двухраундового сражения "Пюник" прошел македонский "Шкупи".

«Пюник» Тарханова вышел во второй раунд Лиги Европы

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