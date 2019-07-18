Футбол
«Пюник» Тарханова вышел во второй раунд Лиги ЕвропыSoccer.ru вчера в 16:31
"Пюник" под руководством российского специалиста Александра Тарханова вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы. По итогам двухраундового сражения "Пюник" прошел македонский "Шкупи".
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«Пюник» под руководством Тарханова вышел во второй раунд квалификации Лиги Европы
Советский спортвчера в 16:34
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 07:06, Вашингтон
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Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
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8 человек пострадали после задымления самолета в Шереметьево
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Обновлено вчера в 12:27
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Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом
В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
В ДНР с начала года из-за обстрелов ВСУ произошло около 80 пожаров
Около 80 пожаров произошло в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков с начала года, сообщили в пятницу РИА Новости в МЧС ДНР.
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СМИ: «Арсенал» согласовал с «Сент-Этьеном» трансфер французского защитника
Английские источники сообщают, что «Арсенал» достиг с «Сент-Этьеном» договоренности о трансфере защитника Вильяма Салиба.
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СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
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В Мосгоризбиркоме заявляют, что готовы рассмотреть заявления и перепроверить подписи, «выбраковка» которых могла быть некорректной: если после этого подписей окажется достаточно, кандидата зарегистрируют.
Обновлено вчера в 16:32
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Российские силовики вскрыли квартиру усыновившей детей гей-пары
Оперативники провели обыск в московской квартире мужчин-геев, которые усыновили и воспитывают двух мальчиков, пишет «Медиазона» со ссылкой на сообщение ЛГБТ-группы «Выход».
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Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили
Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Трехлетняя россиянка отравилась наркотиками на Ибице
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Обновлено в 06:17
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Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
Зеленский отказался общаться с блокирующим его инициативы Парубием
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше не будет общаться со спикером Верховной рады Андреем Парубием.
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В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ягоды
Эксперты Роскачества и Ягодного союза рассказали, как выбрать крыжовник, малину, ежевику, смородину, голубику, а также о том, как ягоды правильно мыть и хранить.
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Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
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Новые предположения дизайна камер на предстоящем iPhone XI
IPhone 2019 года получит третью заднюю камеру, и хотя мы уже видели кучу рендеров и пустышек, все еще идут споры о том, как новый массив объективов будет выглядеть на конечном продукте.
Обновлено в 02:48
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие
Обновленный БТР-82 получит защиту от кумулятивных боеприпасов
Защита от кумулятивных боеприпасов и снарядов будет смонтирована на БТР-82 в ходе грядущей модернизации.
Обновлено в 00:51
Политика
Украина ввела специальные пошлины на газ и дизтопливо из России
Украина ввела специальные пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 18 июля на личной странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 09:58
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Бывших сотрудников ФСБ предложили сделать невыездными на пять лет
Группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект, который запрещает сотрудникам ФСБ выезжать за границу в течение пяти лет после увольнения из спецслужбы.
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