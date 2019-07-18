Футбол
«Пюник» Тарханова сумел пробиться во 2-й квалификационный раунд ЛЕМатч ТВ 16:23
«Пюник» под руководством Александра Тарханова смог преодолеть 1-й квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв «Шкупи» в гостях. Первый матч команд в Ереване завершился со счетом 3:3, но в ответной игре «Пюник» сумел обыграть македонцев на их поле благодаря голам Артака Едигаряна и Артема Симоняна.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 18:56, Вашингтон
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