Футбол
«Пюник» Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из ЛЕRT на русском 16:58
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Стадион «Молине»
Хесус Вальехо
|27′
|46′
Станислав Ефимов
Александр Галимов
Жоау Моутинью
Леандер Дендонкер
|52′
Педру Нету
|54′
Морган Гиббс-Уайт
|58′
Рубен Винагре
|64′
|71′
Артем Симонян
Артак Едигарян
Патрик Кутроне
Рауль Хименес
|72′
Педру Нету
Диого Жота
|72′
|75′
Сергей Шевчук
Денис Махмудов
Диого Жота
|87′
Вулверхэмптон
Расстановка 5‑3‑2
21
Рудди
37
Траоре
4
Вальехо
16
Коуди
49
Килмен
29
Винагре
17
Гиббс-Уайт
27
Саисс
32
Дендонкер
9
Хименес
18
Жота
25
Драгоевич
8
Станков
66
Жестоков
4
Белов
5
Манучарян
65
Галимов
10
Варданян
6
Мкртчян
17
Едигарян
77
Махмудов
9
Миранян
Пюник (Ереван)
Расстановка 4‑5‑1
Армянский футбольный клуб «Пюник», возглавляемый российским специалистом Александром Тархановым, потерпел разгромное поражение от английского «Вулверхэмптон Уондерерс» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
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Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Вулверхэмптон» разгромил «Пюник», «Эспаньол» обыграл «Люцерн»
Sports.ru13 августа в 10:13
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:45, Ашберн
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