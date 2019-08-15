Футбол

«Пюник» Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из ЛЕRT на русском 16:58

Вулверхэмптон — Пюник (Ереван)
4 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Стадион «Молине»
Хесус Вальехо
27′
46′
Станислав Ефимов
Александр Галимов
Жоау Моутинью
Леандер Дендонкер
52′
Педру Нету
54′
Морган Гиббс-Уайт
58′
Рубен Винагре
64′
71′
Артем Симонян
Артак Едигарян
Патрик Кутроне
Рауль Хименес
72′
Педру Нету
Диого Жота
72′
75′
Сергей Шевчук
Денис Махмудов
Диого Жота
87′
Армянский футбольный клуб «Пюник», возглавляемый российским специалистом Александром Тархановым, потерпел разгромное поражение от английского «Вулверхэмптон Уондерерс» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
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