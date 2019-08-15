Футбол
«Пюник» Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из ЛЕRT на русском 16:58
Армянский футбольный клуб «Пюник», возглавляемый российским специалистом Александром Тархановым, потерпел разгромное поражение от английского «Вулверхэмптон Уондерерс» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
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«Вулверхэмптон» — «Пюник». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Лиги Европы 15 августа 2019 года
LiveSport.ruвчера в 06:06
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:18, Ашберн
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