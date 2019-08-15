Армянский футбольный клуб «Пюник», возглавляемый российским специалистом Александром Тархановым, потерпел разгромное поражение от английского «Вулверхэмптон Уондерерс» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

«Пюник» Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из ЛЕ

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