Футбол
«Пюник» Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из ЛЕRT на русском вчера в 16:58
Лига Европы, Квалификация, вчера
Стадион «Молине»
Хесус Вальехо
|27′
|46′
Станислав Ефимов
Александр Галимов
Жоау Моутинью
Леандер Дендонкер
|52′
Педру Нету
|54′
Морган Гиббс-Уайт
|58′
Рубен Винагре
|64′
|71′
Артем Симонян
Артак Едигарян
Патрик Кутроне
Рауль Хименес
|72′
Педру Нету
Диого Жота
|72′
|75′
Сергей Шевчук
Денис Махмудов
Диого Жота
|87′
Вулверхэмптон
Расстановка 5‑3‑2
21
Рудди
37
Траоре
4
Вальехо
16
Коуди
49
Килмен
29
Винагре
17
Гиббс-Уайт
27
Саисс
32
Дендонкер
9
Хименес
18
Жота
25
Драгоевич
8
Станков
66
Жестоков
4
Белов
5
Манучарян
65
Галимов
10
Варданян
6
Мкртчян
17
Едигарян
77
Махмудов
9
Миранян
Пюник (Ереван)
Расстановка 4‑5‑1
Армянский футбольный клуб «Пюник», возглавляемый российским специалистом Александром Тархановым, потерпел разгромное поражение от английского «Вулверхэмптон Уондерерс» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Вулверхэмптон» разгромил «Пюник», «Эспаньол» обыграл «Люцерн»
Sports.ru13 августа в 10:13
«Вулверхэмптон» разгромил «Пюник» Тарханова и вышел в 4-й раунд Лиги Европы
Спорт-Экспрессвчера в 16:49
«Пюник» Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из Лиги Европы
Чемпионатвчера в 16:35
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:20, Ашберн
Происшествия
Свердловский губернатор призвал наградить пилотов и экипаж А-321
Обновлено вчера в 04:51
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Авто
Представлен обновленный хэтчбек Honda Civic
Компания Honda представила рестайлинговый хэтчбек Civic, предназначенный для американского рынка.
Обновлено в 01:45
Футбол
Азар купил особняк в Мадриде почти за 11 миллионов евро
Обновлено в 02:41
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Против жены Атамбаева возбудили уголовное дело
Обновлено в 03:06
Общество
Уроженец Казани Муха Люберецкий отрекся от титула «вор в законе»
59-летний уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрекся от титула «вор в законе».
Обновлено в 04:55
Происшествия
После вскрытия медик заявил, что миллиардера Эпштейна могли убить
Находившийся в тюрьме миллиардер Джеффри Эпштейн, которого ранее обнаружили мертвым в камере, с большей долей вероятности мог умереть насильственной смертью, нежели свести счеты с собственной жизнью.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Пропавшего в Омской области трехлетнего Колю Бархатова удалось найти живым. Об этом сообщает интернет-издание NGS55.Ru.
Обновлено вчера в 06:26
Происшествия
Труп с пакетом на голове нашли в машине в Красноярске
Находка была сделана сегодня утром, 16 августа. В автомобиле лежало тело мужчины, на голове которого был надет пакет.
Обновлено в 01:03
Спорт
Логинов рассказал, что его не устраивает в контракте СБР
Российский биатлонист Александр Логинов и другие спортсмены национальной команды рассказали, в чем их не устраивает текущий контракт от Союза биатлонистов России.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
Виталий Мутко нашел фиктивных пострадавших от потопа в Приангарье
Вице-премьер Российского правительства Виталий Мутко в ходе состоявшегося 15 августа заседания правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области заявил, что в пострадавшем от мощнейшего наводнения Приангарье появляется «огромное количество заявлений от людей, которые там не живут и не жили».
Обновлено в 04:36
Общество
Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату
Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено вчера в 01:29
Космос
Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз
В раскалённом облаке вещества, окружающем чёрную дыру в центре Галактики, произошла невероятная вспышка.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Футбол
Ставки на шестой тур РПЛ: «Локомотив» и «Зенит» добудут победы
14 из 17-ти последних игр «Динамо» были «низовыми». 17 из 19-ти последних игр в рамках РПЛ для «Локомотива» были беспроигрышными.
Обновлено в 05:00
Политика
Иран не обещал, что освобожденный танкер не направится в Сирию
Иран не давал гарантий относительно того, что освобожденный властями Гибралтара танкер Grace 1 с иранской нефтью не направится в Сирию.
Обновлено в 04:59
Авто
Как рассчитать транспортный налог на машину
По всем перечисленным основаниям физическое лицо имеет право на освобождение от налога на транспорт по одной единице транспорта, но льготы не суммируются, то есть человек может выбрать только одно транспортное средство для использования налоговой преференции.
Обновлено вчера в 07:30
Футбол
«Спартак» обыграл «Тун» и прошел в следующий раунд Лиги Европы
Московский "Спартак" обыграл "Тун" со счетом 2:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и прошел в следующий этап турнира.
Обновлено вчера в 14:40
Армия и оружие
В США показали аналог российского ракетного комплекса «Авангард», добившись того, от чего отказались в России
Обновлено 14 августа в 10:56
Происшествия
Мужчину зарезали около кафе на юго‑востоке Москвы
Мужчина получил ножевые ранения в ходе конфликта около кафе на юго-востоке Москвы, он умер после доставления в больницу, сообщается на сайте столичного ГСУ Следственного комитета РФ.
Обновлено в 03:35
Общество
Роскомнадзор сообщил о трех проигнорированных Google требованиях
Google проигнорировал три уведомления Роскомнадзора с требованием удалить видео в YouTube, в котором оскорбляют государственные символы России.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Два человека погибли на Байкале при столкновении катера с пирсом
В ночь с четверга на пятницу на Байкале в районе поселка Култук катер типа "Амур" столкнулся с бетонным пирсом.
Обновлено в 04:00
Футбол
Бывший полузащитник «Локомотива» считает Баринова отморозком
Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал, с каким настроем на тренировочные матчи выходит бывший партнер по «Локомотиву» Дмитрий Баринов, отмечая, что в некоторых ситуациях стоило бы играть менее агрессивно.
Обновлено в 04:24
Политика
Польша вместе с США «обеспечит безопасность» в Ормузском проливе
Польша всецело поддерживает международную военно-морскую миссию Соединенных Штатов в Ормузском проливе, направленную на безопасность судоходства, и готова принять в ней участие.
Обновлено в 05:07
Политика
Мосгорсуд отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму
Мосгорсуд отказал незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину в регистрации, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова родила первенца
Новость сообщил муж актрисы Бывшая жена актера и телеведущего Марата Башарова, 44-летняя Екатерина Архарова, впервые стала мамой.
Обновлено в 05:12