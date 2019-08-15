Футбол

«Пюник» Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из ЛЕRT на русском вчера в 16:58

Армянский футбольный клуб «Пюник», возглавляемый российским специалистом Александром Тархановым, потерпел разгромное поражение от английского «Вулверхэмптон Уондерерс» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
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«Пюник» снова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 16:41

«Пюник» Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из ЛЕ

RT на русскомвчера в 16:58

«Пюник» Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из Лиги Европы

Чемпионатвчера в 16:35

«Вулверхэмптон» разгромил «Пюник» Тарханова и вышел в 4-й раунд Лиги Европы

Спорт-Экспрессвчера в 16:49

Финита ля Лига: «Пюник» попрощался с Европой по-армянски

Sputnik Армениявчера в 16:55

«Вулверхэмптон» – «Пюник». 15.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings14 августа в 06:49

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Вулверхэмптон» разгромил «Пюник», «Эспаньол» обыграл «Люцерн»

Sports.ru13 августа в 10:13
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:50, Ашберн
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Команда Зеленского создаст план возвращения Крыма и Донбасса

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На пляжах России предложили установить камеры видеонаблюдения

Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) предлагает установить видеокамеры на российских пляжах и причалах.
Обновлено вчера в 23:59
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В Росстате выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет.
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Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
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«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы

В Дании «Брага» выиграла со счетом 4:2, поэтому вышла в следующий раунд. За выход в групповой этап она поспорит со «Спартаком».
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Происшествия

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Рейс авиакомпании «Победа» в Москву задержан в аэропорту Минеральных Вод из-за подозрений на попадание птицы в правый двигатель, рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании.
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Под Ульяновском семь человек могли отравиться подсолнечным маслом

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«Зенит» может заплатить до 3 млн евро за Караваева

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Игрок БАТЭ узнал об интересе со стороны ЦСКА из интернета

Защитник БАТЭ Захар Волков заявил, что клубу не поступало предложений от ЦСКА по трансферу, а сам он узнал об интересе со стороны российской команды из интернета.
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Армия и оружие

Минобороны рассказало о разведактивности у границ России

Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю. Об этом сообщает газета Вооруженных сил страны "Красная звезда".
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Пожиратели времени: в каких приложениях россияне сидят дольше всего

Согласно подсчетам Mediascope, среди 100 самых популярных приложений больше всего времени пользователи проводили в игре Gardenscapes — в среднем 46 минут в день.
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Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
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Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреля

Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
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Вторая группа из университетов Китая пришла к почти такой же идее пассивного гидродинамического «плаща-невидимки».
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Близится анонс стильных AR/VR-очков Huawei

Ресурс LetsGoDigital сообщает о том, что китайский телекоммуникационный гигант Huawei зарегистрировал новые торговые марки, под которыми будут выпущены очки дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности.
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Пассажир упавшего в Гудзон А320 назвал пилотов А321 «великими людьми»

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ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев

Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
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Пропавшего мальчика под Омском нашли живым

Мальчик, который недавно пропал в лесу под Омском, был обнаружен живым.
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В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду

В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
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Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
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Роскачество учит распознавать фальшивые отзывы в интернете

Как не отличить «фейковые» отзывы от настоящих, советуют специалисты Роскачества.
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Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
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Обновлено в 03:40
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