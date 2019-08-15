Футбол
«Пюник» Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из ЛЕRT на русском вчера в 16:58
Армянский футбольный клуб «Пюник», возглавляемый российским специалистом Александром Тархановым, потерпел разгромное поражение от английского «Вулверхэмптон Уондерерс» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
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«Пюник» Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из Лиги Европы
Чемпионатвчера в 16:35
«Вулверхэмптон» разгромил «Пюник» Тарханова и вышел в 4-й раунд Лиги Европы
Спорт-Экспрессвчера в 16:49
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Вулверхэмптон» разгромил «Пюник», «Эспаньол» обыграл «Люцерн»
Sports.ru13 августа в 10:13
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:50, Ашберн
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Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле 15 августа вскоре после взлета из подмосковного аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку самолет Airbus A321 с 233 пассажирами на борту, выполнявший рейс в Симферополь.
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Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
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Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Обновлено вчера в 20:09
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Вторая группа из университетов Китая пришла к почти такой же идее пассивного гидродинамического «плаща-невидимки».
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Происшествия
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