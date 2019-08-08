Футбол
«Пюник» Тарханова пропустил дома четыре мяча от «Вулверхэмптона»Евро-футбол.ру 13:56
"Пюник" не смог ничего поделать с атакой "Вулверхэмптона", проиграв дома английскому клубу со счётом 0:4 в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Ключевым стал отрезок с 29 по 46 минуты, когда коллектив Александра Тарханова пропустил трижды.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:28, Вашингтон
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