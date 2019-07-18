Футбол
«Пюник» Тарханова пробился во второй отборочный раунд Лиги ЕвропыЧемпионат 19:25
Армянский «Пюник», которым руководит Александр Тарханов, вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы. Подопечные российского специалиста по сумме двух матчей обыграли македонский «Шкупи».
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 20:29, Вашингтон
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