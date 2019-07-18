Армянский «Пюник», которым руководит Александр Тарханов, вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы. Подопечные российского специалиста по сумме двух матчей обыграли македонский «Шкупи».

«Пюник» Тарханова пробился во второй отборочный раунд Лиги Европы

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