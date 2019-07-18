Футбол
«Пюник» Тарханова пробился во второй отборочный раунд Лиги ЕвропыЧемпионат вчера в 19:25
Армянский «Пюник», которым руководит Александр Тарханов, вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы. Подопечные российского специалиста по сумме двух матчей обыграли македонский «Шкупи».
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«Пюник» под руководством Тарханова вышел во второй раунд квалификации Лиги Европы
Советский спортвчера в 16:34
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:03, Ашберн
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