Футбол
«Пюник» Тарханова обыграл чешский «Яблонец» в матче Лиги ЕвропыЧемпионат вчера в 11:45
В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы ереванский «Пюник» обыграл чешский «Яблонец». Встреча проходила на стадионе «Городской» в Гюмри. Итоговый счёт игры — 2:1. Счёт в матче уже на 6-й минуте открыл форвард «Пюника» Артур Миранян.
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«Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы
Sport24.ruвчера в 11:25
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
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