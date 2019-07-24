Футбол

«Пюник» Тарханова обыграл чешский «Яблонец» в матче Лиги ЕвропыЧемпионат вчера в 11:45

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы ереванский «Пюник» обыграл чешский «Яблонец». Встреча проходила на стадионе «Городской» в Гюмри. Итоговый счёт игры — 2:1. Счёт в матче уже на 6-й минуте открыл форвард «Пюника» Артур Миранян.
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«Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 11:25

«Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в отборочном турнире Лиги Европы

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«Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в квалификации Лиги Европы

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«Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в квалификации Лиги Европы

Матч ТВвчера в 11:31

«Пюник» Тарханова обыграл чешский «Яблонец» в матче Лиги Европы

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«Пюник» - «Яблонец»: удержать гостей

Все про Спорт ру23 июля в 18:56

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец», Комличенко забил «Ордабасы»

Sports.ru23 июля в 08:12
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
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