Футбол

«Пюник» Тарханова обыграл чешский «Яблонец» в матче Лиги ЕвропыЧемпионат 11:45

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы ереванский «Пюник» обыграл чешский «Яблонец». Встреча проходила на стадионе «Городской» в Гюмри. Итоговый счёт игры — 2:1. Счёт в матче уже на 6-й минуте открыл форвард «Пюника» Артур Миранян.
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«Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в квалификации Лиги Европы

Матч ТВ11:31

«Пюник» Тарханова обыграл чешский «Яблонец» в матче Лиги Европы

Чемпионат11:45

«Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в квалификации Лиги Европы

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«Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы

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