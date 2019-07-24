В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы ереванский «Пюник» обыграл чешский «Яблонец». Встреча проходила на стадионе «Городской» в Гюмри. Итоговый счёт игры — 2:1. Счёт в матче уже на 6-й минуте открыл форвард «Пюника» Артур Миранян.

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