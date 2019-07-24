Футбол
«Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в квалификации Лиги ЕвропыМатч ТВ 11:31
Армянский «Пюник» под руководством Александра Тарханова обыграл чешский «Яблонец» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:19, Вашингтон
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 12:07
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе
В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.
Обновлено в 09:40
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
После допроса на Порошенко пытались напасть несколько человек
Сам Порошенко сел в автомобиль и уехал. Экс-президент Украины пришел на допрос в ГБР по одному из 11 заведенных на него уголовных дел.
Обновлено в 10:34
Авто
Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик»
Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Сочи спала вода в подтопленном селе Барановка
Как ранее сообщали «Кубанские новости», было подтоплено шесть придомовых территорий, из них в пяти домовладениях внутрь зашла вода на высоту до 30 см В 16.50 25 июля поступило сообщение о том, что вследствие выпадения 25 мм осадков произошел нанос корчей и веток в подмостовое пространство ручья Безымянный в населенном пункте Барановка.
Обновлено в 11:20
Кино
Скончался голландский актер Рутгер Хауэр
Хауэр скончался в своем доме в Нидерландах еще 19 июля, похороны актера прошли вчера, 24 июля.
Обновлено в 04:07
Религия
Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве
Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 09:53
Общество
Путин принял в Кремле пострадавших от наводнения в Иркутской области
Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с пострадавшими от наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 05:51
Политика
Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии коллажем с Шойгу
Обновлено вчера в 14:38
Политика
Украина нашла альтернативу российскому газу
Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 11:36
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Политика
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии не регистрировать кандидатом в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
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Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Происшествия
На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка
В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.
Обновлено в 11:25
Здоровье
Петербургские выездные бригады медиков осмотрели более 500 дачников
В центрах здоровья 339 человек прошли все этапы, включающие измерение давления, глюкозы в крови и пр. Петербургские медицинские выездные бригады с начала июня 2019 года провели профилактические осмотры 500 жителей города, которые отдыхают на дачах и садовых участках Ленобласти.
Обновлено в 10:26
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд
Обновлено в 09:12
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Обновлено в 02:11
Происшествия
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Технологии
В Гатчине расскажут, как отличить настоящее молоко от подделки
Совладелец группы компаний «Галактика», автор проекта Игорь Дю продемонстрирует губернатору Ленобласти Александру Дрозденко и собравшимся как с помощью смартфона можно считывать QR-код на упаковках молока под брендом «Проверь» и какую информацию получает при этом покупатель.
Обновлено вчера в 06:33
Авто
«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены
В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Обновлено в 06:29
Политика
Соловьев сообщил об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 22:05