Футбол

«Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в квалификации Лиги ЕвропыМатч ТВ 11:31

Армянский «Пюник» под руководством Александра Тарханова обыграл чешский «Яблонец» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
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Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Пюник» Тарханова принимает «Яблонец», «Млада-Болеслав» Комличенко против «Ордабасы»

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«Пюник» Тарханова обыграл чешский «Яблонец» в матче Лиги Европы

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«Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в квалификации Лиги Европы

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«Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы

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