Футбол
«Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в квалификации Лиги ЕвропыМатч ТВ 11:31
Армянский «Пюник» под руководством Александра Тарханова обыграл чешский «Яблонец» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
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Футбол
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