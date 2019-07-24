Футбол
«Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в квалификации Лиги ЕвропыМатч ТВ 11:31
Армянский «Пюник» под руководством Александра Тарханова обыграл чешский «Яблонец» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
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В радиоизотопные силовые установки, которые будут снабжать два ровера миссии Mars 2020 теплом и электричеством, специалисты НАСА начинают загружать ядерное топливо.
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