Армянский «Пюник» под руководством Александра Тарханова обыграл чешский «Яблонец» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

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Происшествия Уровень рек в Амурской области приближается к критической отметке Дожди продолжаются: в ближайшие дни уровень воды в реках может подняться до критической отметки, говорят специалисты.

Политика Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.

Политика Помпео заявил о готовности поехать в Тегеран для переговоров Зариф в минувшие выходные в интервью американской телекомпании CNN рекомендовал Вашингтону не стараться заключить с Тегераном новую ядерную сделку, а вернуться за стол переговоров и соблюдать все договоры и соглашения, заключенные предыдущими администрациями Соединенных Штатов.

Футбол Новичок «Реала» Менди пропустит около месяца из-за травмы Защитник «Реала» Ферлан Менди получил повреждение. У 24-летнего футболиста диагностирована мышечная травма передней части бедра правой ноги.

Шоу-бизнес Дима Билан удивил поклонников новым образом Певец Дима Билан показал свой новый образ, опубликовав фото в Instagram. Музыкант перекрасил волосы в блонд, чем удивил своих поклонников.

Политика Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Forbes назвал самых успешных российских знаменитостей Журнал Forbes "заглянул в кошельки" и соцсети к российским звездам моложе сорока и назвал самых успешных.

Космос Американцы начали заправлять ядерным топливом роверы миссии Mars 2020 В радиоизотопные силовые установки, которые будут снабжать два ровера миссии Mars 2020 теплом и электричеством, специалисты НАСА начинают загружать ядерное топливо.

Авто АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada Автомобили Lada вновь подорожают в России. Дилеры АвтоВАЗа уже получили уведомление об изменении розничных цен на машины с 1 августа.

Политика Австрия объявила в розыск «сотрудника ГРУ Игоря Зайцева» Прокуратура Зальцбурга объявила в розыск 65-летнего россиянина Игоря Зайцева, который якобы является сотрудником ГРУ и занимался шпионажем против Австрии.

Финансы JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.

Политика Сенат США призвал усилить защиту выборов от иностранного вмешательства Комитет сената проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада.

Футбол «Эвертон» представил проект нового стадиона за 500 млн фунтов «Эвертон» на клубном канале YouTube продемонстрировал проект нового 52-тысячного стадиона, стоимостью в 500 млн фунтов.

Происшествия В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.