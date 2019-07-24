Футбол

«Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в квалификации Лиги ЕвропыSportbox.RU 11:31

Армянский «Пюник» под руководством Александра Тарханова обыграл чешский «Яблонец» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
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«Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы

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Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец», Комличенко забил «Ордабасы»

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«Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в квалификации Лиги Европы

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«Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в отборочном турнире Лиги Европы

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«Пюник» - «Яблонец»: удержать гостей

Все про Спорт ру23 июля в 18:56

«Пюник» Тарханова обыграл чешский «Яблонец» в матче Лиги Европы

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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:20, Вашингтон
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