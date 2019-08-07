Футбол
Пюник - Вулверхэмптон: прогноз Дмитрия Шнякина 8 августа 2019Ставка TV 06:30
Лига Европы является довольно странным турниром, так как зачастую даже очень мощные и достойные команды начинают здесь борьбу еще летом. Так происходит и с английским "Вулверхэмптоном", который в противостоянии третьего квалификационного раунда сразится с армянским клубом "Пюник".
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:19, Вашингтон
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