Лига Европы является довольно странным турниром, так как зачастую даже очень мощные и достойные команды начинают здесь борьбу еще летом. Так происходит и с английским "Вулверхэмптоном", который в противостоянии третьего квалификационного раунда сразится с армянским клубом "Пюник".

Политика Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Происшествия Неизвестные напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями Неизвестные напали на депутата Госдумы Бориса Чернышова (фракция ЛДПР) во время встречи с избирателями в Москве в четверг.

Космос Обсерватории «Спектр-РГ» снова скорректировали орбиту Представители государственной корпорации «Роскосмос» сообщили, что астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ» уже во второй раз скорректировала орбиту на пути к рабочей точке.

Энергетика Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.

Политика Жители Южной Осетии почтили память жертв войны с Грузией Жители Южной Осетии почтили память жертв войны 2008 года с Грузией, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в трясине В Хабаровском крае пенсионерка застряла в болоте и на протяжении полутора суток отпугивала медведя рычанием.

Общество ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.

Здоровье Почти три тысячи врачей в Подмосковье получают губернаторскую доплату Более 2,7 тысячи подмосковных врачей в настоящее время получают так называемую губернаторскую доплату в размере 32 тысяч рублей ежемесячно.

Кино Когтистая мечта: Братья Руссо хотят снять фильм о Росомахе Энтони и Джо Руссо спросили, какой фильм о каком супергерое Marvel (из тех, что еще не были созданы во франшизе) они бы хотели снять.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Трансляция федеральных каналов вечером в четверг прервалась из-за того, что ее заблокировал модуль безопасности оповещения в чрезвычайных ситуациях, сообщается на сайте РТРС.

Происшествия В МВД сообщили об 11 пострадавших детях в ДТП под Новороссийском Как сообщили в ГИБДД по предварительной информации, «примерно в 22:20 по московскому времени на 16-м км автодороги «Новороссийск - Керченский пролив» произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai, после чего произошло опрокидывание обоих транспортных средств в обрыв».

Экономика АФК «Система» купила доли в фармпредприятиях «Синтез» и «Биоком» На следующем этапе «Синтез» купил у Sinocom долю в «Биоком» за свои и кредитные средства, отметили в АФК.

Экономика Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России К покупателям "люкса" аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши € 39 тыс. Размер "чека" таких покупателей вырос за прошедший год — в 2017-м он составлял € 37 тыс. "Вес" блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%.

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов "Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.

Происшествия В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.

Кино Показы фильма Тарантино в летних кинотеатрах Москвы отменили из-за приближающейся грозы Показы нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" в летних кинотеатрах музея "Гараж" в Парке Горького и "Пионере" в Сокольниках, запланированные на вечер четверга, отменили из-за приближающейся грозы.

Политика «Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).

Общество МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.

Армия и оружие Боевую машину на шасси «Спрут-СД» создают для ВДВ В новой бронемашине для ВДВ соединят шасси самоходной противотанковой пушки «Спрут-СД» и безэкипажный боевой модуль «Эпоха».