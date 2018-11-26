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Мигранты, пытавшиеся прорваться в США с территории Мексики, вернулись обратно в приюты, установленные в мексиканской Тихуане.

Пытавшиеся пересечь границу Мексики с США мигранты вернулись в приюты

Армия и оружие Армия и оружие В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу украинских судов ФСБ России сообщила, что пограничники задержали три корабля украинских ВМС, совершивших в воскресенье в Черном море ряд провокаций.

Армия и оружие Армия и оружие Украинскую армию привели в полную боевую готовность Начальник Генерального штаба Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей национальную армию в полную боевую готовность, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Политика Политика Опрос показал отношение японцев к мирному договору с Россией Больше половины японских респондентов (67%) поддержали договоренность премьера Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным о продолжении переговоров по мирному договору между Россией и Японией.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.

Политика Политика У здания генконсульства РФ во Львове активисты жгут покрышки Украинские активисты подожгли автомобильные шины у здания генерального консульства России во Львове, сообщает РБК.

Армия и оружие Армия и оружие В США признали уникальность российского противолодочного «Пакета» Новейшие российские противолодочные системы «Пакет» уникальны и не имеют аналогов в мире.

Армия и оружие Армия и оружие ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.

Политика Политика Порошенко рассказал об «исполнении тысячелетней мечты» Украины Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сбылась "тысячелетняя мечта" украинского народа, связанная с обретением автокефалии самопровозглашенной Украинской православной церкви.

Политика Политика Туск: Британия и ЕС останутся друзьями Глава Европейского совета (ЕС) Дональд Туск прокомментировал итоги саммита по соглашению о Brexit, передает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Армия и оружие Армия и оружие Новейший фрегат «Адмирал Касатонов» испытают уже в ближайшее время Адмирал уточнил, что в 2018 году в состав Военно-морского флота были приняты фрегаты «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Макаров», большой десантный корабль «Иван Грен», ледокол «Илья Муромец» и морское судно тылового обеспечения «Эльбрус».

Политика Политика Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге Министерство иностранных дел Чехии рассматривает вопрос о сокращении штата дипломатов и автомобилей в российском посольстве в Праге.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке сообщил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы атаки российских пограничников на украинские военные суда.

Армия и оружие Армия и оружие В Узбекистане начались масштабные учения вооруженных сил