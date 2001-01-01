«Пытаемся укладываться в 100 миллионов евро». Андрей Федун - о бюджете «Спартака»Спорт-Экспресс 12:10

– Так вот названа сумма 160 миллионов евро в год. Насколько меньше у "Спартака"? – Мы пытаемся укладываться в 100.

«Пытаемся укладываться в 100 миллионов евро». Андрей Федун - о бюджете «Спартака»

Общество Svenska Dagbladet (Швеция): может ли «углекислогазосос» в Исландии спасти планету? (Svenska Dagbladet) Журналисты «Свенска дагбладет» Эрика Трейс и Магнус Яльмарсон Нейдемар отправились узнать о климатических изменениях в Исландию, где мечта о том, чтобы высосать углекислый газ из атмосферы, стала реальностью.

Общество Сергей Галицкий назвал причины продажи торговой сети «Магнит» В качестве третьей причины Галицкий назвал отношения с государственными органами.

Здоровье Оля подглядывает Легче было верить, что перерастет, выправится и выровняется. Наташа брала Олю на руки, прикладывала к груди и рассматривала.

Общество Туктамышева и Медведева вместе отдохнули в Японии Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева вместе провели время в Японии, сообщает "Советский спорт".

Политика Мэра Риги Ушакова отправили в отставку Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.

Политика Трамп заявил, что США и Китай «очень близки» к заключению сделки Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Китай «очень близки» к заключению сделки в области двусторонней торговли.

Экономика Коллекторы назвали причины отказа должников платить по кредитам Представители Ассоциации коллекторских агентств назвали причины, по которым россияне не платят долги по кредитам.

Кино Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

Политика России задали вопросы о сбитом «Боинге» В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».

Культура Госдума одобрила законопроект о госзакупках в сфере культуры Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о государственных закупках в сфере культуры, сообщает ФАН.

Политика Трамп вновь пригрозил закрыть границу с Мексикой Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе Дональд Трамп уже заявлял о том, что может закрыть южную границу страны в ближайшее время, если Мексика «немедленно не остановит всю нелегальную иммиграцию».

Гаджеты В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены В Москве представили новинку от Xiaomi - смартфон Mi 9. Это новейший флагман в семействе китайского бренда.

Политика Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста Повышение пенсионного возраста не нарушает российскую Конституцию, так как его определение является прерогативой законодателя.

Армия и оружие Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию Судебные документы показывают, что Мегалайн перевел 86 миллионов рублей (в то время около $1,4 миллиона) подрядчику Севзапстрой за строительство трех зданий в Молькино.

Происшествия Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.

Энергетика Нефть Brent немного подешевела до $69,27 за баррель Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве подешевели на $0,04 (на 0,06%) - до $69,27 за баррель.

Экономика Госдума приняла законопроект о крабовых аукционах в первом чтении Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о крабовых аукционах.

Театры Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».

Экономика Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.

Общество Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.

Происшествия В Москве прорвало аквариум в «Океании» В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.

Футбол «Аякс» приобрёл замену де Йонгу Трансферу поспособствовал соотечественник Марина Кристиан Киву, выступавший за "Аякс" с 1999 по 2003 год.

Авто УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей Операционный директор завода в интервью газете «Панорама УАЗ» сообщил, что компания испытывает большие имиджевые потери из-за коррозийной стойкости кузова моделей.