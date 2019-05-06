Экономика

Пытаемся без доллара: Россия сократила расчёты в американской валютеТруд вчера в 13:07

За годы санкций Россия на 13% снизила влияние доллара в международной торговле, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Доля евро и рубля выросла соответственно на 26% и 14%.
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Эксперт прокомментировал сообщения о сокращении Россией объёма международных расчётов в долларах

RT на русскомвчера в 13:29

Дедолларизация внешней торговли РФ изменит мировую экономику

Экономика сегоднявчера в 09:06

Процесс дедолларизации усиливается и расширяет охват – Ростислав Гольдштейн

SakhalinMedia.ruвчера в 08:30

Процесс дедолларизации усиливается и расширяет охват – Ростислав Гольдштейн

AmurMedia.ruвчера в 08:30

Быстрая дедолларизация – это из разряда фантастики

Infox.ruвчера в 12:00

Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов

Общественное телевидение Россиивчера в 09:47

Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах

РИА Новостивчера в 01:00
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Российская армия начала получать бесшумные минометы

«Поставки бесшумных минометов 2Б25 в армию уже начались», — приводит ТАСС слова источника в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Происшествия

Пресс-секретарь Амосова оштрафован на 20 тысяч рублей за Первомай

Невский районный суд назначил штраф в 20 тысяч рублей задержанному на первомайском шествии пресс-секретарю депутата Михаила Амосова и члену "Движения демократического обновления" Вадиму Сафонову.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Всё свалили на пилотов: названы ошибки экипажа SSJ-100

Обновлено в 09:15
Происшествия

На вокзале Волгограда лифт раздавил директора лифтовой компании

Обновлено в 07:12
Общество

Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах

Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Планы Маркл родить дома потерпели фиаско

Издание Daily Mail уже успело разузнать о некоторых инсайдах, согласно которым больница, где Меган родила, находится в Портленде.
Обновлено в 07:06
Футбол

«Чемпионат.com»: ЦСКА может продать Фернандеса в «Зенит» за €30 млн

ЦСКА рассматривает продажу футболиста Марио Фернандеса в «Зенит» за €30 млн после завершения текущего сезона, сообщает «Чемпионат.com».
Обновлено в 09:09
Происшествия

Калужская полиция начала проверку фотографий кадетов в социальной сети

На днях в одной из калужских групп в социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы фотографии, на девушки в кадетских погонах позируют в весьма неприличных позах.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес

Появились последние фото Жанны Фриске с сыном

Несколько снимков, на которых Жанна запечатлена с сыном Платоном, появились на одной из фанатских страничек в «Инстаграм».
Обновлено в 06:54
Футбол

«Зенит» и ЦСКА рассудит бригада Турбина

Центральный поединок выходных между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА отработает бригада во главе с судьей Евгением Турбиным.
Обновлено в 07:13
Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Авто

Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»

В России стартовали продажи экспедиционной версии внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 02:15
Происшествия

Мать погибшего в «Суперджете» потребовала у СК закрыть «Шереметьево»

Мать одного из жертв катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" направила заявление в Следственный комитет на имя председателя Александра Бастрыкина с требованием приостановить работу аэропорта.
Обновлено в 08:57
Политика

На Украине избрали главу антикоррупционного суда

Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины, передают «Украинские новости».
Обновлено в 09:20
Политика

Лавров резко ответил журналисту CNN

Глава МИД Сергей Лавров осадил журналиста CNN, задавшего вопрос о ситуации вокруг Венесуэлы, пишет "Российская газета".
Обновлено в 04:02
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» ради спасения двух пассажиров

Обновлено в 09:20
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Политика

Двух украинских рыбаков освободили в Крыму

Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено в 08:28
Экономика

В Минэкономразвития рассказали о причинах укрепления рубля

«Наряду с улучшением конъюнктуры глобальных рынков поддержку рублю в I квартале 19-го оказало снижение оценки участниками рынка санкционных рисков, а также повышение рейтинговым агентством Moody’s суверенного рейтинга Российской Федерации до инвестиционного уровня», — говорится в документе.
Обновлено в 07:21
Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Политика

Зеленский назвал приоритеты своей политики

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом назвал главные приоритеты своей политики.
Обновлено в 08:50
Гаджеты

AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов по итогам апреля

Четвертое и пятое место самых мощных устройств по версии AnTuTu досталось Meizu 16s и Vivo iQOO Monster.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оказалась под капельницей

Из-за стресса Алене Водонаевой стало плохо, она вызвала скорую помощь и теперь лежит дома под капельницами.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Глава МИД Ирана заявил, что Ближний Восток презирает США

Американцы не могут почувствовать себя в безопасности на Ближнем Востоке, так как население региона их презирает, считает глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 7 мая.
Обновлено в 09:07
Общество

Рестораторы предложили сделать бронирование столиков в России платным

Платное бронирование столиков предлагается ввести в ресторанах среднего и высокого ценовых сегментов.
Обновлено в 06:29
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