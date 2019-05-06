Экономика
Пытаемся без доллара: Россия сократила расчёты в американской валютеТруд вчера в 13:07
За годы санкций Россия на 13% снизила влияние доллара в международной торговле, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Доля евро и рубля выросла соответственно на 26% и 14%.
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Эксперт прокомментировал сообщения о сокращении Россией объёма международных расчётов в долларах
RT на русскомвчера в 13:29
Процесс дедолларизации усиливается и расширяет охват – Ростислав Гольдштейн
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Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов
Общественное телевидение Россиивчера в 09:47
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Лавров резко ответил журналисту CNN
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Платное бронирование столиков предлагается ввести в ресторанах среднего и высокого ценовых сегментов.
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