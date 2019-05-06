Экономика
Пытаемся без доллара: Россия сократила расчёты в американской валютеТруд вчера в 13:07
Доля евро и рубля выросла соответственно на 26% и 14%. Пять лет назад общая доля американской валюты в российских зарубежных контрактах превышала 80%, сегодня она составляет 56%. На ситуацию повлияли, в частности, многократные угрозы США отключить Россию от межбанковской системы SWIFT.
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Эксперт прокомментировал сообщения о сокращении Россией объёма международных расчётов в долларах
RT на русскомвчера в 13:29
Процесс дедолларизации усиливается и расширяет охват – Ростислав Гольдштейн
SakhalinMedia.ruвчера в 08:30
Процесс дедолларизации усиливается и расширяет охват – Ростислав Гольдштейн
AmurMedia.ruвчера в 08:30
Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов
Общественное телевидение Россиивчера в 09:47
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:52, Ашберн
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено вчера в 08:15
Футбол
Капелло считает, что Кокорин не заслужил 1,5 года тюремного заключения
Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло считает, что наказание, которое просит прокурор по делу футболиста «Зенита» Александра Кокорина, является чрезмерно жёстким.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
Андрей Малахов заступился за победившую в шоу «Голос. Дети» дочь Алсу
После победы дочери Алсу многие пользователи Сети и некоторые знаменитости посчитали, что результаты были куплены.
Обновлено в 02:30
Общество
Револьвер XIX века обнаружили в Москве во время раскопок
Археологи при раскопках в Москве на Долгоруковской обнаружили револьвер позапрошлого столетия и кокарду с милицейской фуражки.
Обновлено в 02:38
Политика
На Украине подсчитали потери от разрыва торговых связей с Россией
Киев потерял из-за снижения объемов торговли с Россией в 13 раз больше, чем Москва.
Обновлено в 04:04
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Космос
Хаотичные движения звезд могут свидетельствовать о сбое во Вселенной
Жителю штата Флориды удалось заснять хаотичные движения звезд в созвездии.
Обновлено в 04:06
Интернет
В Twitter теперь можно добавлять медиафайлы в ретвит
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
В Китае голодный слон затоптал туристку
В Китае в автономном округе Сишуанбаньна слон сбежал из национального парка и напал на женщину, сообщает The Star.
Обновлено в 04:02
Общество
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:20
Общество
Россельхознадзор смягчает ограничения на поставки молока из Белоруссии
Россельхознадзор отменяет общий запрет на поставки молока наливом и молочной продукции в таре объемом более 2,5 л из Белоруссии, но сохраняет ограничения, введенные по другим причинам, в отношении 29 белорусских предприятий.
Обновлено в 04:31
Экономика
Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей
Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Полиция Шри-Ланки обнаружила тренировочную базу террористов
Полиция и армия Шри-Ланки обнаружили тренировочную базу террористической группировки «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания», сообщает местное издание Adaderana.
Обновлено в 04:01
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10
Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Происшествия
На суде по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» пристав потерял сознание
В Ленинском районном суде Кемерова началось заседание по делу о пожаре в "Зимней вишне". В зале суда один из приставов упал в обморок.
Обновлено в 03:46
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в апреле выросли на 5,2%
Продажи "АвтоВАЗа" в апреле выросли на 5,2% к апрелю прошлого года до 32,316 тыс. машин, сообщила компания.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В метро Петербурга вагон окутало дымом из-за электронной сигареты
Во вторник, 7 мая, в одиннадцатом часу утра в вагоне поезда, следовавшего между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метрополитена произошло задымление.
Обновлено в 03:41
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов в понедельник. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 04:06
Кино
HBO опубликовал тизер 5 серии заключительного сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO поделился тизером пятой серии восьмого сезона культового сериала «Игра престолов». Трейлер оставляет зрителей в напряжении.
Обновлено вчера в 03:22
Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко
Согласно документам Банка России предписания направлены в адрес Олега Бойко в соответствии с федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Обновлено вчера в 21:37
Музыка
7 мая Сергей Лазарев проведет репетицию выступления на «Евровидении»
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14