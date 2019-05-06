Экономика
Пытаемся без доллара: Россия сократила расчёты в американской валютеТруд вчера в 13:07
Доля евро и рубля выросла соответственно на 26% и 14%. Пять лет назад общая доля американской валюты в российских зарубежных контрактах превышала 80%, сегодня она составляет 56%. На ситуацию повлияли, в частности, многократные угрозы США отключить Россию от межбанковской системы SWIFT.
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Процесс дедолларизации усиливается и расширяет охват – Ростислав Гольдштейн
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