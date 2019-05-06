Экономика

Пытаемся без доллара: Россия сократила расчёты в американской валютеТруд 13:07

Доля евро и рубля выросла соответственно на 26% и 14%. Пять лет назад общая доля американской валюты в российских зарубежных контрактах превышала 80%, сегодня она составляет 56%. На ситуацию повлияли, в частности, многократные угрозы США отключить Россию от межбанковской системы SWIFT.
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Эксперт прокомментировал сообщения о сокращении Россией объёма международных расчётов в долларах

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Быстрая дедолларизация – это из разряда фантастики

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РИА Новости01:00
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На магистральном газопроводе Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошел разрыв и последовавшее за этим возгорание.
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СМИ сообщили об отзыве посла США с Украины

Посол США на Украине Мэри Йованович отозвана с должности. Она экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций.
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Политика

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Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

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Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета

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Происшествия

«Коммерсант» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100

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Обновлено в 11:36
Технологии

Систему бесперебойной работы Интернета в автомобилях создали в России

Специалисты российской компании Incarnet разработали систему обеспечения автомобиля бесперебойным Интернетом в дороге.
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Удовлетворение от арестов испытывают в основном пожилые малообразованные люди «с чувством мстительного удовлетворения», поскольку «массовое сознание задето ощущением несправедливости», считает Гудков.
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Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
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В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

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Соответственно, задачей усиленной группировки США на Ближнем Востоке станет «сдерживание возможной агрессии» Ирана против оккупационных сил США.
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Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
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