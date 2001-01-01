Нападающий "Милана" Кшиштоф Пёнтек сменил игровой номер. При переходе этой зимой из "Дженоа" польский форвард получил футболку с 19-м номером. Теперь игрок анонсировал в Инстаграме, что в новом сезоне будет выступать за миланский клуб под "девяткой".

Пёнтек в новом сезоне будет играть за «Милан» под 9-м номером

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