Футбол
Пёнтек сменил игровой номер в «Милане»Евро-футбол.ру 03:23
Центрфорвард "Милана" Кшиштоф Пёнтек сменил игровой номер, рапортует клубная пресс-служба. Польский футболист, ранее выступавший под 19-м номером, в новом сезоне будет играть в футболке с номером 9.
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Nintendo анонсировала консоль Switch Lite
Японская компания Nintendo объявила о новой версии приставки Nintendo Switch с подзаголовком Lite.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено в 08:50
Происшествия
Задержан муж сбежавшей с миллионами рублей кассирши
Обновлено в 08:22
Политика
Вице-премьер Италии опроверг информацию о финансировании из России
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в очередной раз опроверг информацию о получении финансирования возглавляемой им партии "Лига" с российской стороны.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Футбол
СМИ сообщили об интересе «Спартака» к футболисту сборной Уругвая
«Спартак» заинтересовался атакующим полузащитником «Сампдории» и сборной Уругвая Гастоном Рамиресом, передает Sport24.
Обновлено в 07:38
Энергетика
Госдума отложила рассмотрение инициативы о сдерживании цен на топливо
Госдума отложила до 16 июля решение по поправкам о корректировке механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.
Обновлено в 07:44
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25
Политика
NewsOne потребовал от властей Украины прекратить давление на телеканал
Телеканал NewsOne потребовал от украинских властей прекратить давление на сотрудников из-за намечавшегося проведения телемоста с Россией.
Обновлено в 09:20
Космос
Американские астронавты опасаются заражения Земли лунными микробами
Американские астронавты, принимавшие участие в миссии «Аполлон-11», опасаются возможного заражения поверхности Земли лунными микробами.
Обновлено в 06:14
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Спасатели предупредили о сильном ветре и грозе в Москве 10 июля. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на ГУ МЧС столицы.
Обновлено в 06:21
Политика
Венедиктов посетит Вышинского в киевском СИЗО
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов получил от украинских властей предложение навестить главу портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в следственном изоляторе, где он сейчас находится.
Обновлено в 07:34
Политика
На Чернобыльской АЭС вводят в эксплуатацию новую арку над саркофагом
Чернобыльская АЭС 10 июля примет в эксплуатацию новую защиту от предприятия Novarka, которое проектировало и возводило объект над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 07:16
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи со всей России информируют о сбое в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze
Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено в 08:36
Политика
США смягчат ограничения на торговлю с Huawei
Вчера, 9 июля, вечером министр торговли США Уилбур Росс заявил, что США собираются смягчить ограничения на торговлю американских компаний с китайской Huawei, если продажа или покупка конкретных услуг или товаров не будет угрожать национальной безопасности США.
Обновлено в 07:41
Наука
Ученые разработали новый способ похудения
Американские ученые нашли новый способ борьбы с лишним весом. Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 03:55
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
Обновлено в 02:36
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой
Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам, возможно, не удастся спасти правую руку девочке.
Обновлено 08 июля в 18:25
Общество
Суд признал законным отказ закрыть свалку «Ядрово» в Волоколамске
На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который идет с полигона.
Обновлено в 07:49
Политика
Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино и «Боржоми»
Как отмечает издание "Взгляд", в комментариях ему напомнили о его огромной зарплате, в то время как обычные люди, работающие на винных заводах и занятые на производстве "Боржоми", получают "в 20 раз меньше".
Обновлено в 09:32
Политика
Меркель затрясло в третий раз на встрече с премьер-министром Финляндии
Меркель затрясло во время официальной встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.
Обновлено в 07:14
Политика
В Раде предлагают сажать в тюрьму за непризнание Крыма украинским
В документ хотят внести новую статью, предусматривающую наказание за непризнание принадлежности Украине Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:28
Космос
Опубликован тизер сериала Another Life призводства Netflix
Обновлено в 08:52
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
Бывший президент Украины Пётр Порошено в эфире телеканала «Прямой» назвал недальновидным решение действующего главы государства Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости в Киеве.
Обновлено вчера в 13:59