Футбол

Пёнтек сменил игровой номер в «Милане»Евро-футбол.ру 03:23

Центрфорвард "Милана" Кшиштоф Пёнтек сменил игровой номер, рапортует клубная пресс-служба. Польский футболист, ранее выступавший под 19-м номером, в новом сезоне будет играть в футболке с номером 9.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Пентек взял в «Милане» номер ван Бастена, Баджо, Индзаги и Луиса Адриано

Советский спорт05:56

Пионтек взял 9-й номер в «Милане»

Sports.ru03:27

Пентек продолжит выступать за «Милан» под 9-м номером

Матч ТВвчера в 18:27

Пентек взял номер Игуаина в «Милане»

Спорт-Экспрессвчера в 19:58

Пёнтек в новом сезоне будет играть за «Милан» под 9-м номером

Soccer.ruвчера в 19:26

Пентек продолжит выступать за «Милан» под 9-м номером

Sportbox.RUвчера в 18:27

Пёнтек сменил игровой номер в «Милане»

Чемпионатвчера в 23:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 09:41, Вашингтон
Гаджеты

Nintendo анонсировала консоль Switch Lite

Японская компания Nintendo объявила о новой версии приставки Nintendo Switch с подзаголовком Lite.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве

Обновлено в 08:50
Происшествия

Задержан муж сбежавшей с миллионами рублей кассирши

Обновлено в 08:22
Политика

Вице-премьер Италии опроверг информацию о финансировании из России

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в очередной раз опроверг информацию о получении финансирования возглавляемой им партии "Лига" с российской стороны.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Футбол

СМИ сообщили об интересе «Спартака» к футболисту сборной Уругвая

«Спартак» заинтересовался атакующим полузащитником «Сампдории» и сборной Уругвая Гастоном Рамиресом, передает Sport24.
Обновлено в 07:38
Энергетика

Госдума отложила рассмотрение инициативы о сдерживании цен на топливо

Госдума отложила до 16 июля решение по поправкам о корректировке механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.
Обновлено в 07:44
Общество

В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день

Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25
Политика

NewsOne потребовал от властей Украины прекратить давление на телеканал

Телеканал NewsOne потребовал от украинских властей прекратить давление на сотрудников из-за намечавшегося проведения телемоста с Россией.
Обновлено в 09:20
Космос

Американские астронавты опасаются заражения Земли лунными микробами

Американские астронавты, принимавшие участие в миссии «Аполлон-11», опасаются возможного заражения поверхности Земли лунными микробами.
Обновлено в 06:14
Общество

Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Спасатели предупредили о сильном ветре и грозе в Москве 10 июля. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на ГУ МЧС столицы.
Обновлено в 06:21
Политика

Венедиктов посетит Вышинского в киевском СИЗО

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов получил от украинских властей предложение навестить главу портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в следственном изоляторе, где он сейчас находится.
Обновлено в 07:34
Политика

На Чернобыльской АЭС вводят в эксплуатацию новую арку над саркофагом

Чернобыльская АЭС 10 июля примет в эксплуатацию новую защиту от предприятия Novarka, которое проектировало и возводило объект над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 07:16
Общество

В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной

Обновлено в 04:16
Общество

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи со всей России информируют о сбое в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 08:54
Армия и оружие

Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze

Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено в 08:36
Политика

США смягчат ограничения на торговлю с Huawei

Вчера, 9 июля, вечером министр торговли США Уилбур Росс заявил, что США собираются смягчить ограничения на торговлю американских компаний с китайской Huawei, если продажа или покупка конкретных услуг или товаров не будет угрожать национальной безопасности США.
Обновлено в 07:41
Наука

Ученые разработали новый способ похудения

Американские ученые нашли новый способ борьбы с лишним весом. Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 03:55
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
Обновлено в 02:36
Происшествия

К гибели 14 российских подводников могла привести диверсия

Обновлено в 03:21
Происшествия

ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой

Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам, возможно, не удастся спасти правую руку девочке.
Обновлено 08 июля в 18:25
Общество

Суд признал законным отказ закрыть свалку «Ядрово» в Волоколамске

На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который идет с полигона.
Обновлено в 07:49
Политика

Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино и «Боржоми»

Как отмечает издание "Взгляд", в комментариях ему напомнили о его огромной зарплате, в то время как обычные люди, работающие на винных заводах и занятые на производстве "Боржоми", получают "в 20 раз меньше".
Обновлено в 09:32
Политика

Меркель затрясло в третий раз на встрече с премьер-министром Финляндии

Меркель затрясло во время официальной встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.
Обновлено в 07:14
Общество

Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям на ТЭЦ в Армении

Обновлено в 08:23
Политика

В Раде предлагают сажать в тюрьму за непризнание Крыма украинским

В документ хотят внести новую статью, предусматривающую наказание за непризнание принадлежности Украине Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:28
Космос

Опубликован тизер сериала Another Life призводства Netflix

Обновлено в 08:52
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада

Бывший президент Украины Пётр Порошено в эфире телеканала «Прямой» назвал недальновидным решение действующего главы государства Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости в Киеве.
Обновлено вчера в 13:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кшиштоф Пёнтек
Польский футболист
Польский футболист, нападающий итальянского клуба «Милан» и сборной Польши.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное